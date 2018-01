Paco Sedano renova amb el Barça de futbol sala fins al 2020

El Barça ha anunciat aquest dimarts la renovació de Paco Sedano fins al 2020 i la seva incorporació, a partir d'aquest gener, a la plantilla de tutors del projecte Masia 360º. El porter, de 38 anys, ha assegurat que la seva intenció és retirar-se al club blaugrana.

Paco Sedano s'ha mostrat molt "il·lusionat" tant per la seva ampliació de contracte de dos anys com a futbolista del primer equip, com per a arrencar una nova etapa en la seva vida relacionada amb el club blaugrana i amb l'esport. "Vaig decidir apostar per aquest projecte quan la secció de futbol sala no era el que és ara, i això m'enorgulleix molt", ha afegit el porter madrileny.

El director d'esports professionals del Barça, Albert Soler, ha explicat que "l'objectiu del club és que els jugadors es formin per a quan es retirin" i que Sedano "respon al perfil d'esportistes que el club vol potenciar". Soler també ha assenyalat que la renovació del porter blaugrana és una "doble satisfacció i que "encara s'ha de definir la tasca de Sedano dins de la Masia 360º".