Paraules d’or d’Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. 23 anys. Nacionalitat noruega. Juga a l’Olympique de Lió. És davantera i és la primera dona que guanya la Pilota d’Or. En el seu palmarès destaquen les tres Champions consecutives que ha guanyat amb el Lió i diferents trofeus a títol personal. Veure-la jugar és un espectacle -creieu-me, que he tingut la sort de viure-la de ben a prop.

Primer he volgut presentar-vos qui és perquè no la conegueu només per un incident desafortunat de la gala de la Pilota d’Or. France Football entrega la Pilota d’Or al futbol masculí des del 1956, i aquest 2018 ha sigut la primera vegada que hi incorporava el futbol femení, i, com ja sabeu, no ho ha fet sense polèmica. El presentador i animador de la gala, el DJ Martin Solveig, va tenir la brillant idea de preguntar-li si sabia fer twerking. Una pregunta molt adient si Hegerberg fos ballarina de hip-hop o reggaeton, però resulta que és futbolista, com ho són tots els altres que eren a la gala. Segurament volia fer una broma sobre el tema, però per què li va passar pel cap fer la broma amb ella i no amb Luka Modric? Doncs perquè no donen importància al futbol femení, perquè no saben què passa als camps de futbol quan hi juguen noies, perquè segurament no saben que estem creixent i que tot i que anem 62 anys tard amb els premis i el reconeixement mediàtic, ara que ja hi som, no ens para ningú.

Admiro la capacitat que va tenir Hegerberg de no deixar anar cap mala paraula davant d’aquella pregunta fora de lloc, ja que per la cara que feia puc imaginar què li va passar pel cap.

Però el que vull destacar és el missatge que dona Hegerberg a totes les nenes i noies que juguen a futbol, que han decidit trencar barreres i que tenen el somni de ser futbolistes: “Vull acabar amb un missatge a totes les joves: creieu en vosaltres, no pareu mai”.

Quina raó que té! Passi el que passi, no pareu mai. Per moltes preguntes, situacions, moments incòmodes i desagradables que us pugueu trobar, seguiu sempre endavant, no pareu, perquè hi ha moltíssima gent que estarà disposada a donar-vos un cop de mà i que estarà lluitant pel mateix que vosaltres, serem moltes més les que us donarem suport que no pas les que us enfonsaran. Cal seguir, perquè això no para i perquè ja heu vist com la sub-17 espanyola s’ha emportat el Mundial contra Mèxic. Agafeu-vos fort, que venen uns anys pletòrics per al futbol femení. A gaudir-ne!