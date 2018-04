Partit clau del Barça B per allunyar-se del descens

Després d'encadenar sis partits consecutius sense sumar els tres punts, el Barça B, rep la visita de la Cultural Lleonesa (16 h). Un rival que, amb quatre punts menys, és el primer equip situat en posicions de descens.

La irregularitat blaugrana és encara més manifesta com a local. Els de Gerard López no guanyen al Miniestadi des del 27 de gener, contra el Granada (3-0). O el que és el mateix, encadena quatre partits sense sumar els tres punts a casa, on només ha guanyat quatre dels setze partits disputats fins ara.

El tècnic blaugrana no podrà comptar demà amb el migcampista Martin Hongla, que va patir un trencament parcial del tendó de l'adductor llarg que l'obligarà a estar entre cinc i sis setmanes de baixa. Aquesta baixa se suma a les ja conegudes absències per lesió Jose Arnaiz, Íñigo Ruiz de Galarreta i Oriol Busquets.