Pas de gegant del CN Sabadell cap a la 'final four' (9-12)

El CN Sabadell va camí de jugar per setena vegada en vuit anys la 'final four' europea, després de guanyar el partit d'anada dels quarts de final a la piscina de l'Orizzonte Catania per un clar 9-12.

Les noies de David Palma busquen guanyar per cinquena vegada el torneig i han ofert una imatge molt sòlida a terres sicilianes, reaccionant a un primer parcial local de 2-0. Les sabadellenques han respost amb un 0-5 que deixava el partit ben encaminat al descans (3-6).

Al tercer quart el domini sabadellenc ha sigut total gràcies a Bea Ortiz (5-10), tot i que el Catània ha aconseguit retallar distàncies a l'últim quart. La tornada a Sabadell, el 9 de març, podria ser el pas previ a una nova 'final four'.