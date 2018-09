La Penya amplia capital per treure’s de sobre els deutes

El Joventut de Badalona celebrarà avui a les 20 h al Palau Olímpic la junta general en què preveu aprovar una ampliació de capital de gairebé 3,7 milions d’euros, un moviment que ha de permetre liquidar el deute del club. La inversió de diners està assegurada per Scranton Enterprises, un vehicle d’inversió controlat per la família Grífols. “Hem de ser realistes. Serà una injecció de capital molt important que ens permetrà pagar deutes i tenir un romanent de tresoreria per fer front als compromisos sense el dramatisme de les últimes temporades, però no ens converteix en un club ric. És un pas important de cara a l’estabilització del club, però encara quedarà molta feina per fer”, va dir Juanan Morales en una entrevista al programa Badalona Matí (BDN Ràdio Ciutat de Badalona).

El que la junta actual proposa és una ampliació que multiplica per tres el capital actual. Els accionistes actuals tindran assegurat adquirir tres noves accions per cada acció que tinguin. “Scranton Enterprises inverteix diners per mantenir el Joventut amb el model que coneixem, un club ubicat a Badalona amb el planter com a tret d’identitat”, va explicar el president, que no s’imagina un canvi de rumb de l’entitat verd-i-negra. Els pilars de la Penya es mantindran intocables. “Els nous inversors entenen el que és la Penya i la seva intenció és mantenir els seus trets d’identitat. Hi ha documents signats, però, a més, és la seva voluntat. Volen ajudar a salvar un símbol i el que esperen és un retorn en reputació, que ja estan obtenint”, va recordar Morales.

L’exjugador vol deixar clar que el Joventut no es convertirà en un club ric de la nit al dia. “La Penya tindrà més capacitat per complir tots els compromisos, però no seran diners que utilitzarem per fitxar més car, perquè aleshores seria una operació errònia. La voluntat és sanejar el club al màxim i treure’ns aquesta motxilla financera de la qual portem temps parlant, però seguirem necessitant totes les ajudes que puguem obtenir, l’optimització de despeses i la millora dels ingressos”, va avançar. “La idea és liquidar en els pròxims mesos tot el deute, a excepció del que tenim amb l’agència tributària i la de l’IBI amb l’Ajuntament de Badalona. Volem quedar-nos-en una part per invertir en la millora del departament comercial i de màrqueting per vendre millor la marca de la Penya. El club ha de ser com més autosuficient millor”, va reconèixer Morales, que continua tenint discrepàncies amb l’Ajuntament de Badalona sobre la justificació d’algunes despeses per poder cobrar subvencions ja pactades.

D’altra banda, el jugador Sergi Vidal, de 37 anys i format al planter verd-i-negre, no seguirà al club perquè no entra en els plans del tècnic Carles Duran.