La Penya busca llepar-se les ferides contra el líder, el Madrid

El Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge (18.00 h) el líder de la Lliga Endesa, el Reial Madrid, amb l'objectiu d'oblidar ràpidament la dolorosa derrota de dijous contra el Movistar Estudiantes.

Els verd-i-negres no tenen res a perdre i molt a guanyar contra l'equip de Pablo Laso. Només pot exigir-se donar-ho tot i crear el màxim de dificultats a l'equip que lidera Luka Doncic, com ja va fer en el seu primer partit de la temporada contra l'altre gran de la competició, el Barcelona Lassa.

L'equip de Diego Ocampo ha perdut en les últimes tres jornades una magnífica ocasió de distanciar-se de la zona de descens, de la qual ara només el salva la seva millor diferència de punts a favor i punts en contra amb el penúltim classificat, el Reial Betis.

La derrota contra el cuer, el San Pablo Burgos, en l'últim partit jugat a l'Olímpic i la de dijous a la pista del Movistar Estudiantes després de dilapidar un avantatge de 18 punts i caure en la pròrroga han complicat la situació del conjunt de Badalona.

La Penya haurà de sortir a jugar contra l'equip de Pablo Laso sense pensar en la setzena posició que ocupa a la taula, que difícilment canviarà aquesta jornada, a menys que la previsible derrota contra el Reial Madrid vagi acompanyada d'una victòria del Reial Betis a la seva pista contra el Barcelona Lassa.

La defensa serà primordial perquè els catalans estiguin el màxim de minuts dins el partit i no siguin atropellats pel rival. Els madridistes són el millor atac de la Lliga (91,64 punts) i tenen el millor percentatge de tirs de dos (58,26%) i de rebot defensius (27,14).

Davant aquest model de virtuts dels madridistes, a la Penya només li queda elevar la intensitat defensiva i estar fina en el llançament exterior perquè li surti un partit com el de l'any passat a Badalona quan sols va cedir la derrota per tres punts (78-81).

El tècnic verd-i-negre seguirà sense poder comptar amb el pivot congolès Omari Gudul a causa d'una lesió muscular al bessó dret.

Serà el partit 84 de la lliga nacional que el Reial Madrid juga a la pista del Joventut de Badalona, on no perd des del 29 de desembre del 2011 (78-75). En el còmput total d'enfrontaments entre aquests dos clàssics del bàsquet espanyol, 30 victòries per als verd-i-negres, 51 per als madridistes i dos empats.