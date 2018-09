Perd el París Saint-Germain i l’Atlètic de Madrid guanya

L’Atlètic de Madrid va aconseguir debutar a la Lliga de Campions amb triomf a l’imposar-se al camp del Mònaco per 1-2. L’equip de Simeone, després de punxar a la Lliga va saber donar la volta al marcador, en un partit que perdia als 18 minuts de joc, gràcies als gols de Diego Costa i José Giménez abans del descans. Al mateix grup, el Borussia Dortmund, amb Paco Alcácer suplent, va imposar-se al camp del Bruges belga (0-1). El de l’Atlètic va ser un dels partits més destacats en una jornada en què el Liverpool va confirmar que vol tornar a ser protagonista a Europa després de ser subcampió la temporada passada. El conjunt de Jürgen Klopp va aconseguir guanyar un dels favorits, el París Saint-Germain de Neymar, amb gols de Sturridge, James Milner i, en l’últim sospir, de Firmino. Pel PSG va fer un doblet Mbappé, insuficient reacció parisenca davant l’empenta de l’incansable públic d’Anfield. Al mateix grup, l’Estrella Roja de Belgrad va jugar el primer partit a casa a la Champions en més de 25 anys contra el Nàpols (0-0).

El retorn del València

En la jornada d’aquest dimecres, el Manchester City de Guardiola rep l’Olympique de Lió amb la baixa de De Bruyne, en un grup on el Xakhtar rep el Hoffenheim alemany, un dels equips que debuta aquesta temporada a la competició. El València, per la seva banda, rep la Juve a Mestalla en un partit on Cristiano Ronaldo, després d’estrenar-se com a golejador a la lliga italiana amb el club piemontès, torna a un estadi de la lliga espanyola. El Manchester United de José Mourinho, al mateix grup, juga a Berna, al camp del Young Boys suís, un altre club debutant. Finalment, el Madrid rep el Roma, botxí del Barça l’any passat, amb l’equip d’Eusebio Di Francesco amb problemes de joc després d’encadenar tres partits sense guanyar a la seva competició.