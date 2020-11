Piqué valora la dimissió de Bartomeu: "Calien donar una volta al club, cada any estàvem pitjor”

A l’agost, després de la derrota per 2 a 8 contra el Bayern, Gerard Piqué va dir públicament que el club necessitava canvis. Ahir, una setmana després de la dimissió del president Josep Maria Bartomeu, el central i capità es va refermar en el seu discurs. “Era necessari donar-hi el tomb, a això. Era obvi que la tendència al club era decreixent i que cada any estàvem una mica pitjor”. El futbolista, sempre implicat en la vida institucional i social del Barça, va afegir que aquest “no és un any fàcil”, ni per la pandèmia ni pel “procés de molts canvis” en els quals està immers el club, però que els futbolistes “s’hi han d’adaptar”.

Piqué, conscient que al Barça “mai no hi ha anys de transició”, veu en l’escenari electoral una opció per fer foc nou. “Ara hi haurà eleccions, una nova junta, i amb ella un canvi que s’anirà veient els propers mesos. Ens hem de donar temps”. Però, mentrestant, el central reconeix que els futbolistes també hi han de posar de la seva part. “És normal que no ens considerin candidats a la Champions després dels darrers anys. Hem d’anar guanyant partits, res més. Els resultats acaben arribant, sempre, si el grup humà funciona”.

Més enllà d’això, el central, així com també l’entrenador Ronald Koeman i el porter Ter Stegen, van fer autocrítica després de guanyar per la mínima el Dinamo de Kíev. “La pressió no ha estat del tot bona, no estàvem ben situats. Avui no esperàvem patir”, va explicar el central, autor del segon gol blaugrana, que lamentava haver fallat “tantes ocasions” a la primera meitat.

D’altra banda, Koeman va reconèixer que l’equip havia perdut “el control del partit” i que el porter Ter Stegen havia estat “fenomenal”. Tot plegat, després d’haver desaprofitat “moltes ocasions”. “Ter Stegen ha demostrat que és un gran porter i que ha tornat en forma. El necessitem”, el va elogiar l’entrenador.

“No tenia dubtes per renovar”

El porter, al seu torn, s’expressava en una línia similar a l’entrenador. Sobre la seva situació personal, a banda de dir que frisava per tornar a jugar, també va assegurar que “mai” havia tingut “dubtes per renovar” amb el Barça.