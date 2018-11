Quatre triomfs seguits impulsen el Barça Lassa

El Barça Lassa va superar ahir el Khimki (80-87) i va sumar la seva quarta victòria consecutiva a l’Eurolliga, una ratxa que no aconseguia des de feia tres temporades. L’equip blaugrana va trigar a desxifrar la fórmula per competir contra el rival entrenat per Georgios Bartzokas. Alexei Shved va anotar 27 punts, però va arribar a la recta final exhaust contra una defensa que va saber desgastar-lo. Adam Hanga i Pau Ribas el van consumir i Víctor Claver el va acabar de contenir quan el partit s’estava decidint.

“Hem fet un bon partit i hem aconseguit una bona victòria per a nosaltres. Shved ha anotat 27 punts, però nosaltres hem guanyat el partit”, va dir Thomas Heurtel, que va sumar 18 punts i 8 assistències. El francès va portar el ritme de joc en el tram decisiu contra un rival que va tenir problemes amb les faltes personals. “Hem fet un partit perfecte contra un rival molt atlètic. La clau ha sigut que nosaltres hem millorat la nostra defensa sobre Shved en la segona meitat i hem dominat les transicions. A més, hem controlat les nostres emocions en els últims cinc minuts”, va analitzar Svetislav Pesic, que va descartar Kevin Seraphin.

Després d’un bon inici (0-6), el Barça Lassa va patir contra la versatilitat del Khimki i va arribar a tenir un desavantatge de set punts (21-14). Quan l’equip blaugrana va recuperar l’ordre, el marcador es va tornar a equilibrar (38-38). A la segona meitat, l’equip visitant va saber aprofitar les faltes personals de jugadors clau com Shved, Anthony Gill i Tony Crocker per construir-se una diferència d’onze punts (56-67). La reacció local va servir per ajudar el marcador, però no per capgirar el resultat. El conjunt blaugrana va jugar amb ordre el tram final del partit i va assegurar una victòria que rellança les seves opcions.

El domini en el rebot del Barça Lassa també va tenir una incidència clau per superar un equip entrenat per un Bartzokas que, des que va ser destituït, encara no ha aconseguit mai imposar-se al seu exconjunt.

Penya i Manresa juguen avui

El Divina Seguros Joventut, que rep el Monbus Obradoiro (18 h, Movistar Deportes 1), i el Baxi Manresa, que visita el València Basket (20.30 h, Movistar Deportes), intentaran sumar avui la seva cinquena victòria a la Lliga Endesa.