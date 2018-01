L'expresident del Granada, Quique Pina, detingut per blanqueig de capitals en traspassos de futbolistes

La Policia Nacional ha dut a terme a primera hora d'aquest matí de dimecres una operació contra l'agent de futbolistes i empresari Quique Pina, per liderar presumptament una xarxa societària que defraudava grans sumes de diners a Hisenda i blanquejava fons a través d'empreses 'offshore' i inversions immobiliàries. Els registres s'han produït en despatxos situats a Barcelona, Cadis, Granada i Múrcia, tal com ha revelat el digital 'El Confidencial'.

L'estructura desmantellada per l'acció policial es nodria principalment del patrimoni dels clubs que controlava l'empresari murcià. Segons la investigació, Pina i el seu entorn aprofitaven els fitxatges i traspassos de jugadors per introduir comissions opaques que acabaven ingressades a les seves fortunes personals, en comptes d'estar destinades a les arques dels equips. Les investigacions se centren en el pas de Pina pel Granada, club del qual va ser president entre el 2009 i el 2016, i pel Cadis, al qual va arribar per segona vegada l'any 2013 i on ara mateix exercia com a conseller delegat.

A l'empresari se li imputen delicte contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i falsedat documental, entre d'altres. A més dels diners dels traspassos, Pina hauria desviat també actius dels clubs per rebre salaris no declarats a través de tercers i adquirir diverses propietats immobiliàries.

L'operació l'ha dirigida el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional i té el seu origen en una querella de la Fiscalia Anticorrupció.