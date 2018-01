Quique Sánchez Flores: "Prefereixo acabar el partit amb quatre grogues que amb cap"

Quique Sánchez Flores té cada cop més clar què signifiquen els derbis per l'Espanyol i quin pla de partit cal proposar per intentar competir de la millor manera possible contra el Barça. "Aquest cop, intentarem plantejar l'eliminatòria a 90 minuts, a intentar fer un bon primer partit. Som conscients del rival al que ens enfrontem, però ja ens ha sortit bé contra rivals que no perdíem. Si hi ha un equip que pot fer les coses diferents és l'Espanyol".

Pel tècnic madrileny, serà fonamental sortir amb un plantejament intens que sigui capaç d'igualar el físic dels jugadors blaugranes. "La duresa és part del futbol. Quan no ets dur, et tiren a la cara que ets tou i que no poses la cama. Vull un equip fort, agressiu, que posi la cama. Prefereixo acabar el partit amb quatre grogues que amb cap". Un dels problemes que afronta Quique per aquest primer partit de Copa contra el Barça, però, és que el seu equip arriba amb diferents jugadors físicament cansats: "Tenim aquesta limitació, a banda d'alguns lesionats. Hem de tenir molta precaució amb el que posem sobre la gespa, els que juguin han d’estar al 100%, i n’hi haurà que es quedaran a la banqueta que no ho estan". El tècnic espanyolista ha demanat "gent forta, dura, que faci sentir que hi ha una rivalitat", i ha apel·lat al component sentimental de la cita com la principal font de motivació dels seus homes.

Quique ha reconegut que els anteriors plantejaments contra el Barça no els havien servit, pel que ara intentarà fer una proposta diferent. "Tenim un partit amb moltes lectures, totes poden ser bones i totes han de ser intel·ligents. El Barça està sent superior a tots els rivals en les segones parts. Hi ha un moment on els rivals es cansen i ells rematen els partits. Volem arribar bé a la segona part, pel que hem de ser intel·ligents a l'hora de repartir esforços". El tècnic ha descartat fer un marcatge individual sobre Messi, un jugador a qui ha qualificat com "el millor de la història". "N'hi ha pocs que m’hagin fet asseure al sofà a veure’ls expressament a ells, i ell és un d’ells. Ens deixarà marcats durant molt de temps. També vaig asseure’m a veure a Ronaldo Nazario, a Michael Jordan i a Maradona, esportistes excepcionals".

Pel derbi, Quique recupera a Piatti, que ja ha superat uns problemes físics, i també David López i Fuego (sancionats en Lliga). Segueix fora Sergio García, amb molèsties. Cauen de la convocatòria Marc Roca, Jurado i Sergio Sánchez.