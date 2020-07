Setién: "El partit d’avui ha sigut especial per les sensacions que hem transmès"

Les aigües estan més calmades a Can Barça. Després de la victòria a Mendizorrotza, Messi i Setién han defensat el mateix discurs amb la Champions en el punt de mira i la reflexió com a fil conductor.

"Hem fet autocrítica dins del vestidor i avui s'ha notat. És veritat el que deia l'altre dia l'entrenador, que hem jugat bons minuts, però hem de ser més regulars", ha explicat Messi referint-se a les paraules de Setién de la prèvia del partit. "L'equip ha respost d'una altra manera, d'actitud i de compromís. És un pas endavant per al que ve", ha afegit l'argentí.

El tècnic blaugrana, en la mateixa línia que el capità, confia en què el bon resultat d'avui reforci els ànims de la plantilla i de l'afició de cara a la competició europea. "És veritat que hem fet una reflexió profunda de la situació, tots tenim moltíssima il·lusió amb la Champions i és veritat que hem parlat i que ens ha servit molt. Hem netejat algunes coses. Fixar-nos en el partit d'avui i en el resultat, ens permetrà afrontar el futur amb més confiança i un estat d'ànim diferent. Avui ha sigut molt especial no sols els tres punts, sinó les sensacions que hem transmès i la que ens ha reforçat a nosaltres mateixos", ha explicat Setién en roda de premsa. "L'actitud i el compromís que ha mostrat avui l'equip és el camí a seguir. Marxem amb millors sensacions pensant en la Champions", ha explicat Messi pensant ja en la competició europea que els blaugranes reprendran el 8 d'agost contra el Nàpols al Camp Nou.

Pel que fa al seu futur, Setién ha confessat que està tranquil amb la seva continuïtat com a entrenador blaugrana. "No és el meu futur el que em preocupa. És el futur de l'equip el que em preocupa. Ocuparé el càrrec fins que l'hagi d'ocupar. En el que em concentro és a tractar de millor i que als meus jugadors els pugui convèncer de fer unes certes coses. La resta, són coses que no puc controlar", ha explicat el tècnic. A més, l'entrenador blaugrana ha remarcat l'actuació dels jugadors del filial en el partit d'avui com a clares apostes de futur per l'equip. "Evidentment tant Ansu com Ronald i Riqui avui han fet un gran partit. Estan aprofitant bé els minuts que estan tenint. Vénen amb energia i és una transició de passar de nens a grans futbolistes. Se'ls veu que van assumint grans responsabilitats. Segur que seran el futur d'aquest club i es convertiran en grans futbolistes. Et generen unes expectatives que són molt positives", ha valorat Setién.

Messi pot emportar-se el Pitxitxi de La Lliga

Messi té una diferència de quatre gols amb Benzema. Si aquesta nit el francès no fa quatre o més dianes contra el Leganés, l'argentí aconseguirà el seu setè Pitxitxi. "Els primers individuals són secundaris. Podria ser una marca molt important pel significatiu de set Pitxitxis. M'hauria agradat que si es dona hagués estat acompanyat d'una Lliga", ha conclòs l'argentí.