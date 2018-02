El Barça es reuneix amb Rakuten dins d'una agenda carregada pel Mobile World Congress

Rakuten, patrocinador principal del Barça, ha visitat aquest dilluns el Museu del Barça. Ho ha fet aprofitant el Mobile World Congress de Barcelona, en un acte en què l’empresa japonesa ha volgut convidar els líders del sector.

D’entre els convidats per Rakuten, amb el CEO Hiroshi Mikitani com a màxim representant de l’empresa al capdavant, ha destacat la presència del president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; i del vicepresident primer Jordi Cardoner; així com del CEO del Club, Òscar Grau. Els futbolistes del primer equip Gerard Piqué i Marc-André Ter Stegen, que han fet un petit parlament, també han volgut acostar-se a les instal·lacions blaugranes per participar de l’esdeveniment.

L’acte, que ha comptat amb unes 350 persones, ha començat amb un petit tour pel Museu i una actuació d’un 'freestyler', seguit del discurs de benvinguda de Mikitani, que ha signat en el llibre d’honor del Club. Mikitani havia estat aquest matí amb Piqué a Londres per presentar un projecte conjunt per remodelar la Copa Davis de tenis.

El Barça viu dies intensos amb el Mobile World Congress i avui el club ha estat present a la taula rodona Live events and fan engagement (Esdeveniments en directe i implicació dels seguidors), una sessió que ha servit per analitzar com la innovació pot personalitzar i millorar l’experiència dels aficionats en els estadis. Aquest dimecres, Josep Maria Bartomeu visitarà el congrés i assistirà a la sessió "Enhancing the consumer experience" (Millora de l’experiència del comsumidor), en el marc de l’Sports & Entertainment Summit. Allà William Mannarelli, director de l’Àrea Patrimonial del FC Barcelona, explicarà quins són els potencials usos de la tecnologia mòbil per enriquir l’experiència dels seguidors a l’Espai Barça.

El Barça Innovation Hub té també un espai permanent durant tot el congrés al pavelló Innovation City, gràcies a la col·laboració establerta des de fa un any amb GSMA. Aquí és presentarà un projecte entre el club, Google i Snapchat en l’àmbit de la realitat augmentada que permetrà als usuaris trepitjar virtualment la gespa de l’Estadi i sentir-se com un jugador en dia de partit, a través d’un terminal mòbil.