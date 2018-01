L'Espanyol cessa Ramon Robert com a conseller delegat

L'Espanyol segueix amb la reestructuració que fa mesos que impulsa el consell d'administració presidit per Chen Yansheng. Segons ha confirmat el club, Ramon Robert deixarà de ser conseller delegat i director general corporatiu de l'Espanyol, entitat que ha decidit cessar-lo. El seu càrrec queda provisionalment vacant, donat que l'entitat ha informat que, de moment, no designarà cap nou membre del màxim òrgan rector com a conseller delegat en substitució de Robert. El que si que farà l'Espanyol és designar un nou director general corporatiu, un anunci que realitzarà durant el proper mes de febrer. Les funcions que venia desenvolupant el fins avui conseller i director general corporatiu seran assumides, atenent a la seva diferent naturalesa, per la comissió executiva del consell i/o pels executius membres del comitè de direcció de l’entitat. Els canvis tenen la intenció de reforçar i consolidar l'assoliment dels objectius fixats pel president Chen Yansheng.

Robert, a qui a l'estiu ja se li havien restat algunes atribucions amb la designació d'Òscar Perarnau com a director general esportiu, també formava part de la comissió executiva i de supervisió del consell, una versió reduïda del mateix que es reunia amb major freqüència degut a que alguns dels consellers viuen diversos mesos a la Xina. És des d'allà des d'on, a més, es gestiona bona part dels aspectes econòmics de l'entitat. Aquest dimarts, l'executiu ha tancat la rescissió del seu contracte a les oficines de Cornellà. Robert, que dilluns va acompanyar el primer equip juntament amb García Pont i Mao Ye a La Rosaleda, no ha conegut fins aquest mateix dimarts la decisió, que el consell portava estudiant des del passat estiu.

El mandat de Robert, com el de la resta de membres del consell d'administració, va quedar renovat de forma uniforme per als propers cinc anys en la darrera junta d'accionistes al desembre. Robert surt de l'entitat a la qual va arribar el novembre de 2012, com a conseller de l'àrea de màrqueting sota la presidència de Joan Collet. Posteriorment, el desembre de 2014, va abandonar el consell per assumir el rol de director de control de la gestió fins l'arribada de Rastar Group. La seva figura va ser cabdal pel que fa a la transició cap al mandat de Chen Yansheng, quan va passar a ser conseller delegat. Al servir d'enllaç entre Dani Sánchez Llibre i Chen Yansheng, Robert es va guanyar l'amistat i vistiplau del propietari espanyolista.

Des del gener del 2016, era un dels homes forts de l'empresari xinès, que va decidir mantenir-lo únicament a ell de l'anterior consell d'administració. Amb la seva sortida, tot apunta que serà Adolf Rousaud, des del maig vicepresident i també membre del consell, qui passarà a ser el nou home fort de Chen dins del consell.

No és el primer canvi dràstic que aplica Chen Yansheng a la direcció de l'Espanyol. Fa uns mesos, va destituir Ángel Gómez per designar Jordi Lardín com el nou director esportiu de l'entitat. L'anunci va ser oficial després d'una victòria (3-0 contra el Leganés), com ara ha passat (0-1 a Màlaga). La figura de Robert va anar guanyant atribucions, com la de renovar Caicedo o la d'apostar per Quique Sánchez Flores, que no volia l'equatorià, en detriment de Paco Jémez. El vincle amb Chen també va desgastar-se, amb fets com la promesa a Quique d'una alta inversió en fitxatges a l'estiu (preveient una gran venta de Caicedo) que no es va produir, fins al punt que la pèrdua de confiança ha comportat la seva destitució.