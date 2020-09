Recuperar Messi, el gran repte de Ronald Koeman

Acabada l’època de les paraules, arriba l’hora dels fets. I de pas, el moment de menjar-se les paraules. Lionel Messi va dir que marxaria del Barça però es queda. Ronald Koeman va dir que no volia futbolistes que no volien estar al Barça però haurà de treballar amb Messi. I Josep Maria Bartomeu va filtrar que estava disposat a plegar si Messi deia que el problema era ell i Messi, més o menys, ho va dir. Però després de la tempesta tots hauran d’aprendre a conviure.

Messi, que va passar aquest cap de setmana el test PCR que no es va fer fa just una setmana, quan encara confiava en abandonar el Barça, tornarà avui a la Ciutat Esportiva. Primer li tocarà treballar apartat de la dinàmica del grup, ja que només ha passat un test del coronavirus. De fet, el primer que faran els jugadors aquest dilluns serà passar una nova tongada de tests, tal com marca el protocol de la Lliga, quan falta una setmana per a l’inici de la competició. Sí, la Lliga comença aquest divendres amb un Granada-Athletic Club, però el Barça, com que va allargar la temporada amb l’agonia de la Champions, no tornarà als terrenys de joc fins al 27 de setembre, contra el Vila-real. Mentre els altres equips ja estiguin jugant, doncs, el Barça de Ronald Koeman haurà d’intentar fer arrencar un projecte ple d’entrebancs, no només pel serial de Messi. Però un cop tancada aquesta carpeta, comença l’hora del futbol. I avui, per primer cop, Koeman treballarà amb tota la plantilla, ja que els futbolistes que eren amb les seves seleccions es reincorporen el mateix dia del retorn de Messi.

651x366 Un dels primers entrenaments amb el Barça de Ronald Koeman / FC BARCELONA Un dels primers entrenaments amb el Barça de Ronald Koeman / FC BARCELONA

El tècnic neerlandès assumeix la responsabilitat de mantenir unit un club que, just en l’inici d’un any electoral, s’esquerda, amb una moció de censura cuinant-se aquests dies. Però la fractura també és interna. Messi va verbalitzar la fractura entre el vestidor i la llotja. Però el mateix vestidor tampoc està unit, sinó dividit entre les cares noves dels últims anys i els futbolistes veterans, cada cop més sols. Sense trofeus, les velles glòries queden despullades. I Messi cada cop sembla més sol.

Messi, sense aliats

Avui tornarà a la Ciutat Esportiva, on dos dels seus aliats, Arturo Vidal i especialment Luis Suárez, negocien la sortida del club. Cap dels dos entra en els plans de Koeman i aquesta setmana s’haurien de tancar els seus traspassos a l’Inter de Milà, en el cas del xilè, i a la Juve, en el cas de l’uruguaià. El Barça va canviant de mica en mica i el mateix Josep Maria Bartomeu li va enviar un missatge a Messi sobre l’estat de la qüestió amb la selecció de cares que va fer la directiva per a l’anunci de la nova samarreta. Al mig, Messi, com si fos un pantocràtor, flanquejat per Griezmann i Dembélé. És a dir, acompanyat per dos futbolistes joves amb qui Messi no s’ha entès dins del terreny de joc. I en el cas de Dembélé tampoc a fora. Jordi Alba i Sergi Roberto ja ni apareixen en la fotografia. El Barça va canviant, cada cop més jove, i el repte de Koeman serà aconseguir trobar la manera de fer encaixar el talent de l’argentí en el seu projecte. El primer pas seria aconseguir tenir un equip en què els davanters ajudessin més en tasques defensives. Sense Suárez l’equip perd gol, però guanya en equilibri defensiu, ja que a Griezmann no li cauen els anells si s’ha d’ajudar.

Messi va afirmar en la seva entrevista a Goal.com que, un cop va entendre que no podria marxar del Barça aquest estiu, va decidir que faria l’impossible, que s’esforçaria al màxim per poder guanyar el màxim de títols. Cada cop que parla Messi, el món escolta. Són paraules que tenen conseqüències. A la directiva aquestes paraules van fer mal, perquè són conscients que debiliten la seva posició, però van callar. No podien fer res més, un cop el millor futbolista -i el millor reclam publicitari- es queda.

La rebuda al capità

Però les paraules de Messi també van tenir efecte en els companys de vestidor, a qui Messi bàsicament havia dit que no els considerava els companys de viatge ideals per guanyar la Champions aquesta temporada. Els grups humans tendeixen a trencar-se quan els toca agenollar-se i perdre. I el vestidor del Barça ha perdut la unitat en els últims anys. Cada derrota europea ha provocat debats. I cada mercat de fitxatges ha anat canviant el perfil del vestidor, que haurà de ser gestionat per Koeman i el seu cos tècnic. Si Ernesto Valverde aconseguia tenir contents Messi i Suárez, Quique Setién no va aconseguir satisfer ningú. Ara Koeman haurà de trobar la manera de recuperar la rialla de Messi sense que això signifiqui perpetuar dinàmiques del passat que els últims anys havien portat l’equip a un carreró sense sortida. El nou Barça comença a caminar ara articulant-se al voltant de Messi, un capità solitari. De fet, Koeman haurà de decidir si Messi segueix sent el capità o si permet que ho decideixin els jugadors votant-ho.