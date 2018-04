Un gol de Lekic permet al Reus derrotar el Cadis (1-0)

Un gol de Dejan Lekic a la segona part ha permès al Reus derrotar un dels favorits per l'ascens a Primera, el Cadis, en un pas de gegant cap a la salvació de l'equip reusenc, que queda a vuit punts de la zona de descens.

El segon triomf en quatre jornades, després de dues derrotes consecutives, ha arribat gràcies a un bon primer temps, en que el conjunt d'Aritz Lopez Garai ha dominat en tot moment, però sense aconseguir batre a l'equip andalús. A la segona part, Lekic ha aprofitat un rebuig de Cifuentes a xut de Carbonell per fer el gol del partit (49'). Amb espai per sortir a la contra, el Reus ha seguit portant perill contra un Cadis que tenia la pilota, però no ha trobat la forma de batre Badia.