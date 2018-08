El Reus debuta al camp del Las Palmas amb baixes a la convocatòria

El Reus debutà aquesta temporada, la tercera consecutiva a Segona, al camp del Las Palmas aquest diumenge (22h). L'equip reusenc que tindrà algunes baixes en no haver inscrit a temps a diversos dels seus futbolistes.

El Reus Deportiu viatja amb problemes e a Gran Canària. El conjunt català no ha pogut inscriure a tots els jugadors en el campionat de Lliga ii haurà de cridar jugadors del filial o del juvenil per completar la convocatòria de divuit futbolistes, ja que compta amb tres baixes addicionals per situacions habituals. A més, el central Jesús Olmo no podrà actuar perquè haurà de complir un partit de sanció que arrossegava de la temporada passada, i Ricardo Vaz i David Querol, tots dos extrems, estan lesionats.

El d'aquest diumenge serà el primer partit com a primer entrenador del Reus de Xavi Bartolo després de passar una campanya com a ajudant de Artiz López Garai, que inicia un nova aventura al Numància.