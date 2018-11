River-Boca, una final vergonyosa encara sense data

Els jugadors del River Plate se n’anaven muts pels passadissos de l’estadi Monumental. Un laberint de ciment on aquest cap de setmana s’ha viscut un dels episodis més foscos de la història del futbol argentí. “I mira que hem viscut desastres, però hem tocat fons”, es queixava el periodista Carlos Reymundo Roberts, del diari La Nación, després de saber que per segon cop en 24 hores el partit de tornada de la final de la Copa Libertadores se suspenia. Si el partit d’anada, a l’estadi del Boca Juniors, es va haver d’ajornar 24 hores fa algunes setmanes a causa de la pluja, el de tornada continua sense data per culpa de la violència i la deficient organització del govern de la ciutat de Buenos Aires.

Dissabte el bus del Boca Juniors va passar per una zona plena d’aficionats del River Plate, que van apedregar-lo. Després el gas pebre de la policia va penetrar al bus i va provocar que uns quants jugadors del Boca tinguessin problemes. “¿Com pot passar el bus del Boca per un carrer ple d’aficionats del River? Van organitzar malament els accessos del partit més important. I quan es van trobar milers de persones fent cua sota el sol, van obrir portes i van permetre a la gent sense entrada acostar-se a l’estadi”, es queixa Reymundo Roberts, que va caure a terra, enmig de baralles i càrregues policials, abans d’accedir al camp dissabte. “Vaig trigar dues hores i quan hi vaig arribar ningú m’havia demanat el carnet d’identitat, malgrat que l’entrada era nominal”, recordava.

“No es podia jugar amb la plantilla del Boca afectada”, va admetre l’entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, en una de les poques reflexions assenyades. Però la Conmebol, la federació sud-americana, va pressionar perquè es jugués el partit malgrat que era evident que el Boca Juniors no podia fer-ho, i al final va ajornar-lo. Dissabte molts aficionats del River Plate van ser atacats quan abandonaven l’estadi per radicals que volien pispar-los les entrades de cara al partit que s’havia traslladat a diumenge. Però la final tampoc es va jugar ahir, malgrat la insistent pressió de la Conmebol. “Ens han atacat, el capità Pablo Pérez ha anat a l’hospital... No podíem jugar en aquestes condicions”, deia el tècnic del Boca, Guillermo Barros Schelotto.

El Boca s’hi va negar i va enviar una carta en què demanava jugar “en igualtat de condicions”. Però la suspensió no va arribar fins a tres hores abans de l’inici del partit, quan ja s’havien obert les portes de l’estadi Monumental i la plantilla del River ja era al vestidor. La plantilla del Boca Juniors, en canvi, no es va moure de l’hotel on es concentrava.

Demà dimarts, en una reunió a la seu de la Conmebol a Asunción (Paraguai), es buscarà la data del segon partit de la final. La data de la tornada segurament serà el cap de setmana del 8 i 9 de desembre, perquè cal jugar abans del 18 de desembre, quan el campió de la Libertadores hauria de ser a Abu Dhabi per disputar el Mundial de Clubs. L’altra opció és disputar la final sud-americana directament als Emirats Àrabs, dies abans del torneig internacional. “I els 10 dies vinents no es pot jugar perquè hi ha la cimera del G-20 a Buenos Aires. Si no s’organitza bé, imagina’t la cimera...”, s’exclama Reymundo Roberts.