Sergi Roberto, una vida en blaugrana

El dia que Sergi Roberto confirmava la renovació amb el Barça, la porta del Camp Nou es tancava per a Rafinha. El brasiler se n’anirà cedit a l’Inter però amb un contracte que, segurament, significarà el seu comiat definitiu. El reusenc, en canvi, lliga el seu futur al Barça, cosa que el club va celebrar destacant que, en un parell de dies, dos futbolistes formats a La Masia, Piqué i Roberto, havien renovat. Ja que costa veure el debut de jugadors de la casa, el Barça celebra que tinguin continuïtat els qui sí que van poder agafar l’ascensor entre el Miniestadi i el Camp Nou. Sergi Roberto renova fins al juny del 2022 i tindrà una clàusula de rescissió del contracte de 500 milions d’euros.

“Per als jugadors de la casa, de La Masia, no és fàcil. Tens una pressió que et poses tu, i saps que si tens una oportunitat no pots fallar. La competència és dura, hi arriben pocs, cada any veus marxar gent”, reflexiona Marc Crosas, que va arribar a debutar amb el Barça, però va haver de marxar-ne primer cedit al Lió i finalment traspassat al Celtic. Crosas, que ara viu a Mèxic, on fa de comentarista de televisió, pot entendre a la perfecció què viuen jugadors com Rafinha i Deulofeu, que han passat pel Miniestadi però no tenen lloc al Camp Nou. “Et fa mal i et deixa tocat, però has d’acabar positivitzant-ho i recordant que has pogut jugar al millor club del món. I saber que la vida continua”, afegeix. Però per a Sergi Roberto la vida continua al Camp Nou, donant continuïtat a un cicle que va començar ara fa vuit anys, quan Pep Guardiola el va fer debutar al Santiago Bernabéu en un partit de la Lliga de Campions contra el Madrid. En els pròxims dies s’anunciarà la data de la firma del nou contracte d’un jugador que ha trobat en el lateral dret un espai on poder tenir els minuts al mig del camp, on solia jugar.

La renovació de Piqué i de Sergi Roberto eren afers que la direcció esportiva blaugrana volia tancar ràpidament, seguint la política de renovar els contractes de jugadors clau en una època en què, en dos o tres mesos, una clàusula de rescissió que semblava prou alta per evitar ensurts es converteix en assequible per a la majoria d’equips. Però la gran tasca del Barça aquests dies és aprofitar els pocs dies que queden de mercat de gener per poder obrir la porta a jugadors que no tenen espai a les ordres d’Ernesto Valverde, per fer caixa, tal com necessita l’economia blaugrana, i deixar de pagar sous, com va passar amb el cas d’Arda Turan.

El segon d’anar-se’n serà Rafinha. El brasiler, que durant els anys de Luis Enrique va arribar a ser el dotzè jugador de la plantilla, entrant en molts partits, ja té tancada la sortida al futbol italià després d’uns anys frustrants per culpa de dues lesions que l’han deixat sense participació. El migcampista va jugar uns minuts dimecres al camp de l’Espanyol, el seu primer partit oficial en vuit mesos, i ara arribarà el moment de posar-se a les ordres de Luciano Spalletti a l’Inter de Milà. El Barça va tancar l’acord definitiu de cessió amb el club llombard, que tindrà una opció de compra no obligatòria de 35 milions d’euros més tres milions en variables. Ara, el Barça ha aconseguit incloure una clàusula segons la qual l’opció de compra serà obligatòria si l’Inter es classifica per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. En aquests moments, l’Inter ocupa la tercera posició a la Serie A, i assumint que aquest any els quatre primers classificats del campionat italià es classifiquen directament per a la fase de grups, el fitxatge es pot donar gairebé per segur l’estiu vinent. L’Inter només volia primer la cessió perquè no pot gastar més aquest any, però el Barça ha negociat per tancar un acord que permeti guanyar diners amb aquesta operació. El Barça ja ha perdut molts diners amb l’operació d’Arda, en què el club català s’estalvia només pagar-li el sou aquesta temporada i la vinent. Però no en podrà rebre res perquè és una cessió sense obligació de compra al Basaksehir.

Rafinha, doncs, tancarà la seva etapa blaugrana perquè volia disposar de més minuts per tenir opcions de poder disputar el Mundial de Rússia amb el Brasil, i intentarà tenir-ne ara a l’equip interista, que les últimes jornades de lliga del 2017 va perdre el liderat per falta de plantilla, segons va explicar el seu tècnic.