Romário testifica aquesta tarda per videoconferència davant la jutge que investiga Sandro Rosell

El senador i exfutbolista Romário de Souza testifica aquest dimecres per videoconferència davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que investiga l'expresident del Barça Sandro Rosell per presumpte blanqueig de 6,5 milions d'euros procedents de la venda de drets de partits de la selecció brasilera.

Romário està citat a declarar per videoconferència a les sis de la tarda (hora catalana) després que la jutge Lamela lliurés una comissió rogatòria al Brasil el desembre passat demanant el seu testimoni, ja que el senador havia participat en una comissió legislativa creada pel Senat del Brasil per investigar irregularitats en el futbol del país carioca.

Rosell està en presó provisional des del 25 de maig i l'Audiència Nacional ha negat diverses vegades la seva excarceració, l'última al gener, a l'entendre que els 400.000 euros (490.000 dòlars) oferts com a fiança no minimitzen l'"altíssim" risc de fuga i al considerar que l'expresident del Barça ha estat "movent les seves influències per aconseguir un refugi blindat a la seva extradició". Se li imputen els delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Rosell no vol que s'escolti Romário

Per la seva banda, la defensa de l'expresident blaugrana va presentar un escrit a la jutge Lamela en què "sense perjudici d'intervenir" en el testimoni de Romário, subratllava l'"enemistat manifesta" entre tots dos, que pot provocar una "falta d'objectivitat i imparcialitat del testimoni".

En l'escrit, a què ha tingut accés Efe, Rosell posa en dubte les possibles manifestacions que faci el senador brasiler, que "acumula múltiples procediments judicials pels quals ha estat investigat i condemnat en alguns casos".

Considera l'empresari esportiu que Romário ha acceptat declarar perquè "desitja convertir-se en el pròxim president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF)" i assenyala que l'informe de la Comissió del Senat brasilera va tenir una "escassa acceptació" per la Fiscalia d'aquest país, que no ha iniciat cap procediment per investigar els fets perquè al Brasil no existeix el delicte de corrupció entre particulars.

Aquesta comissió va ser creada a petició de Romário, campió mundial amb Brasil el 1994, que des de fa anys ve denunciant la corrupció en el futbol i que en diferents ocasions s'ha referit a l'expresident de la CBF Ricardo Teixeira -també implicat en aquest cas de corrupció i a qui la justícia espanyola no ha aconseguit localitzar- com "corrupte" i l'ha arribat a qualificar de "rata".