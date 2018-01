Ronaldinho oficialitza la seva retirada

260x366 Ronaldinho, amb la samarreta del Flamengo / REUTERS Ronaldinho, amb la samarreta del Flamengo / REUTERS

El germà i representant de Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira, ha oficialitzat aquest dimarts la retirada del jugador que porta dos anys allunyat dels terrenys de joc i ha anticipat diversos partits amistosos de comiat durant tot aquest 2018, un dels quals es podria jugar a Barcelona.

Al desembre, durant una roda de premsa per promocionar una sèrie de partits benèfics, Ronaldinho Gaúcho va negar que aquestes trobades fossin el seu comiat oficial i ja va avançar que la seva retirada oficial del futbol seria el 2018. "Això ja estava definit. Només faltava confirmar-ho. Ell no juga des de fa temps", ha assenyalat Assis sobre la seva retirada, en declaracions recollides pel diari Folha de Sao Paulo. Al diari O Globo, Assis ha assenyalat que el jugador prepara un gran partit de comiat, que podria ser a Barcelona, després del Mundial de Rússia, el qual se celebrarà entre juny i juliol d'aquest any, així com esdeveniments en diferents continents.

"Ell va parar. Va acabar. Anem a fer alguna cosa gran, alguna cosa bona, després de la Copa de Rússia, probablement a l'agost", ha assenyalat Assis. L'últim club on Ronaldinho, de 37 anys, va jugar com a professional va ser el Fluminense, el 2015, i des de llavors ha participat en diversos partits amistosos i benèfics com els que ell mateix va organitzar a finals de l'any passat a les ciutats brasileres de Belo Horizonte i Sao Paulo.