Ronaldinho posa en risc els valors del Barça

La figura de Ronaldinho fent aixecar de la cadira el públic del Camp Nou setmana rere setmana quan vestia la samarreta del Barça no permet que es dubti de la seva mitificació. El seu somriure d’orella a orella i la seva salutació surfera van retornar l’alegria a una Barça gris i que venia d’una llarga travessia pel desert. Ningú li podrà prendre el mèrit d’haver girat com un mitjó un club trist per convertir-lo en un de feliç. El paper de Ronaldinho com a futbolista del Barça és inqüestionable. Ara bé, darrere del mite futbolístic hi ha la persona, i aquí el brasiler, ambaixador del Barça des del 2017, ha generat sorpresa i rebuig posicionant-se públicament a favor del candidat ultradretà a la presidència del Brasil, Jair Bolsonaro.

Al club blaugrana no li fa cap gràcia que Ronaldinho s’hagi posicionat obertament a favor de Bolsonaro -l’exfutbolista va expressar mitjançant les xarxes socials el seu suport a aquest excapità de l’exèrcit brasiler, titllat de misogin, antisemita i homòfob- i seguirà de prop el cas, ja que Ronaldinho, com a ambaixador blaugrana, s’encarrega de transmetre la imatge del club i els seus valors. “Defensem uns valors democràtics que no coincideixen amb el seu discurs, i no compartim en absolut les seves idees [en referència a Bolsonaro]. Observarem com evoluciona tot plegat i el club reaccionarà en conseqüència. És un cas que ens preocupa perquè pot afectar la imatge del club”, va expressar dimarts el portaveu del Barça, Josep Vives. De moment, Ronaldinho seguirà sent ambaixador del club perquè, segons Vives, “és lliure d’expressar-se i pensar com vulgui i el Barça és un club democràtic que respecta la llibertat d’expressió i de pensament”.

Ronaldinho no ha sigut l’únic exfutbolista blaugrana que ha fet públic el seu suport a Bolsonaro -que es va imposar amb un 46% dels vots a la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil diumenge passat-. L’altra cara coneguda per als aficionats del Barça és la de Rivaldo, jugador del Barça Legends com Ronaldinho. Mitjançant el seu compte a Instagram, Rivaldo va compartir dimarts una publicació amb un vídeo seu marcant gols en la seva etapa com a jugador del Barça i un escrit en què reiterava al seu suport a Bolsonaro: “El FC Barcelona respecta la llibertat d’expressió i ideologia política de tots els seus membres i de cap manera afecta les relacions personals i professionals que manté amb tots ells”. Altres exfutbolistes, com Cafú o l’actual jugador del Tottenham Lucas Moura, també han donat suport a Bolsonaro.

A l’altra cara de la moneda hi ha Juninho Pernambucano, un dels pocs exfutbolistes que han denunciat públicament que hi hagi persones que al Brasil donin suport a una intervenció militar. “Em revolta veure exfutbolistes o futbolistes que són de dretes. Venim de baix, som poble. Com ens hem de posar d’aquest costat?”, es preguntava l’exjugador de l’Olympique de Lió a El País.

El suport de futbolistes com Ronaldinho o Rivaldo a Bolsonaro no deixa de sorprendre, ja que els dos són brasilers de descendència africana i el candidat al qual donen suport té un discurs repressiu cap a les comunitats de brasilers negres. Bolsonaro és autor de frases com “els afrodescendents no fan res, no crec ni que serveixin per reproduir-se”.

Qatar, una altra taca a l’expedient

Tot i mantenir Ronaldinho com a ambaixador malgrat el seu suport a Bolsonaro, el club s’ha posicionat en contra de les idees que representa el líder ultradretà. La postura política de Ronaldinho suposa una nova greuge als valors del Barça, un club que no fa gaire va haver d’abordar una altra polèmica que tacava la seva imatge. Fins abans que comencés el curs passat, el club mostrava a la samarreta del primer equip, a les grades de l’estadi i a la façana la marca Qatar Airways, una firma controvertida com a principal espònsor blaugrana perquè representa un país sobre el qual hi ha sospites de corrupció i de suport a grups terroristes islamistes.

Un patrocini incòmode que el 2010, sota la presidència de Sandro Rosell, es va vendre com el remei per evitar la venda de patrimoni del club, el tancament d’algunes seccions o l’augment de les quotes dels socis. Més tard, el 2013, va passar de Qatar Foundation a Qatar Airways mitjançant una clàusula del contracte de patrocini que no havia estat explicada públicament quan els socis compromissaris van aprovar el patrocini. Abans de l’elecció de Josep Maria Bartomeu com a president el 2015, entre els socis va imperar el desig de no donar continuïtat al vincle amb l’emirat àrab i les relacions es van anar refredant fins al canvi de patrocinador (a Rakuten) i d’aerolínia oficial (a Turkish Airlines) el curs passat. Tot, sense oblidar les ombres que planen sobre l’expresident Rosell pels seus vincles contractuals amb Qatar.

Un altre dels fronts oberts que xoquen amb els valors del Barça és la renovació, aquesta setmana, de la relació contractual, fins al 2023, entre el club i Samba Financial Group, una entitat financera de l’Aràbia Saudita, país immers en una greu crisi per la desaparició del periodista Jamal Khashoggi al consolat saudita a Istanbul a principis d’octubre.

El Més que un club no radica només en un estil de joc, sinó en tot el que simbolitzen el Barça i els seus valors.