Sandro Rosell votaria a favor de la independència en un referèndum, però marxaria de Catalunya si guanyés el sí

L'expresident del Barça Sandro Rosell és el protagonista del nou programa de Jordi Évole. Al capítol de Lo de Évole que s'emetrà aquest diumenge a les 21.15 h a La Sexta, Rosell ha respost a la pregunta sobre si és independentista d'una manera sorprenent: “Si hi hagués un referèndum per la independència, jo votaria que sí, però marxaria a casa. I si el resultat final és que sí, jo marxaria de Catalunya. Si el resultat final és que no, em quedo a Catalunya. ¿Soc o no soc independentista? Així és com penso jo”, diu l'expresident del Barça.

Rosell publica aquests dies un llibre en què explica els gairebé dos anys que ha passat a la presó per un delicte del qual no va ser declarat culpable. Després de concedir una entrevista a Mundo Deportivo, Rosell parlarà ara amb Évole sobre aquest cas, en el qual considera que va existir una operació en contra seva. En alguns dels extractes d'aquest programa s'ha pogut veure com Rosell no vol parlar malament de les persones que va conèixer a la presó, ja siguin el polític del Partit Popular Luis Bárcenas o el líder independentista Jordi Cuixart: "Jo d'un company de la presó mai en parlaria malament, perquè ho passes tan malament, de tots els colors, que això uneix".

L'expresident del Barça ja ha explicat que es querellarà contra la jutge Lamela. "Tant els meus advocats com jo mateix, com algun magistrat al qual hem consultat, no tenim cap dubte que la magistrada Lamela va prevaricar. No ho sé, desconeixem el motiu pel qual ho va fer, com tampoc hi ha dubte que la senyora Lamela no va poder prevaricar sola. En aquesta prevaricació va tenir una inductora imprescindible que va ser la fiscal. Per aquest motiu, de moment, he interposat una querella contra la jutge Lamela, per depurar les seves responsabilitats i intentar arribar fins al fons d'aquest escàndol judicial. Tot i així, soc conscient que alguns dels seus companys jutges van intentar protegir-la i que no serà fàcil saber la veritat. Els jutges són molt corporativistes i es protegeixen entre ells, i més tenint en compte que ara ella és jutge del Tribunal Suprem".

I, sobre aquest tema, afegeix: "Totes dues, tant la magistrada com la fiscal inductora de la prevaricació, van ser sorprenentment ascendides després de la instrucció del meu cas i van sortir de l'Audiència Nacional. Els temes catalans que van correspondre a la magistrada Lamela li han portat un bon rèdit i l'han situat al capdamunt de la magistratura".