Rubi: "Tret que el vestidor li perdi la confiança, sempre mantindria un tècnic en el càrrec"

Allargar la ratxa de partits sense perdre i no pensar en res més. Aquesta és la mentalitat que vol Rubi per afrontar la visita d’un Sevilla que rebran “molt il·lusionats”. “Tenim un esperit alegre. Aquest partit ens pot tornar a situar a dalt i ho volem aprofitar. Serà un partit molt bonic. Qui vingui al camp en gaudirà molt. Estem en un moment bastant bo per mantenir la nostra ratxa”, ha afirmat. A diferència del rival d’aquest diumenge, amb Rubi s’ha mantingut una paciència que no ha tingut Machín, que ha perdut el càrrec després de l’eliminació europea. “Els entrenadors sempre som els primers a caure. Sempre he sigut un defensor de la continuïtat dels entrenadors. Saben què han provat i què els ha funcionat i què no. Tret que el vestidor els perdi la confiança, els mantindria, perquè de ratxes dolentes sempre n’hi haurà, hi hagi qui hi hagi aquí i en qualsevol equip. Sempre m’he sentit ben tractat, s’ha confiat en el fet que seríem capaços de capgirar la situació. Sempre he cregut que era possible. Crec que han valorat la feina feta”.

Preguntat per la crisi del Sevilla, Rubi ha sigut clar: "No ens en podem fiar. Sabem la plantilla que té, els recursos que té, és un gran equip. Cada partit no ha de ser igual. Fora de casa els costa molt guanyar, però vindran amb ganes de capgirar la dinàmica". L’entrenador de l’Espanyol ha deixat clar que no és ni molt menys el rival ideal, atès el moment que viu: “En absolut. Per a mi el rival ideal mai serà el Sevilla, un equip entre els sis primers que ha sigut a l’Europa League fins fa ben poc i que té jugadors que ja voldríem nosaltres. No ens deixarem enganyar per la trajectòria que viuen. Tenen jugadors molt experimentats”. El tècnic maresmenc considera "apassionant" aquest partit per la possibilitat que els ofereix de "tornar a treure el cap a les posicions de dalt", cosa que fa mesos que no es produïa. "Aquestes sis setmanes sense perdre es ratificarien amb un bon resultat. És un partit importantíssim".

Sobre com afecta el canvi de tècnic en la banqueta del Sevilla als seus plans, el preparador maresmenc ha reconegut que no sabia amb quina proposta sortiria: "No sé amb quin sistema sortiran. Hem mirat una mica què sol fer Caparrós, però no podem estar-ne segurs al 100%. Tenim clar que intentarem reaccionar de pressa un cop veiem amb qui surten per poder donar la informació correcta als jugadors, pel que fa al plantejament”. Per al tècnic espanyolista, la cosa més important “és que l'Espanyol sigui complet en atac i en defensa, i imposi el seu estil, independentment de si el Sevilla juga amb cinc defenses o amb quatre, amb dos puntes o amb un". "Tàcticament reaccionarem, perquè estem acostumats al fet que els equips puguin canviar alguna cosa a última hora. Nosaltres també retoquem petites coses, no d’alineació, però sí de plantejament”. I ha reconegut que el canvi de tècnic afecta la seva preparació, que es converteix en “atípica”, però ha reivindicat que si l’Espanyol està al seu nivell no el “preocupa” si hi ha cap modificació a la banqueta visitant. “De moment hem guanyat i empatat quan ens han canviat el tècnic rival”, ha apuntat.

Qüestionat sobre el fet que el Sevilla vingui de disputar competició europea dijous, en un partit que els pot fer acumular cansament, Rubi ha avisat que era un rival amb “recursos” per no acusar la fatiga. Rubi també s’ha referit a la circumstància que no conegui la derrota amb Wu Lei a les seves files: “És més coincidència que un impacte. Ha estat quan l’equip ha tornat a fer les coses com volem que han tornat els bons resultats. Wu ens hi ha ajudat molt, però al mateix nivell que la resta de jugadors que estan aportant coses ara”.