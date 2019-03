Rubi no posa “excuses” per les baixes

Les baixes d’homes de pes com David López i Piatti (per a tota la temporada per lesió), i de Darder i Borja Iglesias, són un enorme maldecap per a l’Espanyol, però el seu entrenador, Rubi, no les vol considerar “una excusa” per tal de poder justificar un mal resultat aquest divendres a San Mamés. Per a l’entrenador de l’Espanyol, les absències d’alguns són oportunitats per a altres: “Quan has guanyat la confiança es nota en els entrenaments, i aquesta setmana s'ha barrejat que la gent veu la porta oberta per poder jugar. Veig la gent preparada per substituir-los i no hi haurà cap mena d'excusa si el partit no es bo o no es guanya o no es treu un bon resultat per les baixes. Em preocupa, però he de buscar la motivació de qui pugui entrar. Em motiva, perquè tinc ganes que surti bé".

El tècnic no ha volgut revelar si Ferreyra serà el substitut del Panda: “No sé si és el seu substitut natural, també tenim Wu Lei, Puado i Campuzano. Veurem”. El maresmenc no ha dubtat en qualificar de molt important la lesió i la pèrdua durant uns mesos de David López: “És un dels tres millors jugadors de la plantilla, per a alguns el millor. És una pèrdua important, en la seva posició és diferencial. I sí, el problema no és perdre un jugador, sinó no poder tenir continuïtat en una cosa tan important com la parella de centrals, havent de canviar contínuament. No ho vull posar com a excusa, però és una dificultat”.

Davant seu aquest divendres es trobaran un Athletic que ha millorat respecte a la primera volta: “Espero un partit de dificultat màxima. No perden a casa des de l'octubre, i això s'ajunta amb un equip que no guanya fora des d'aleshores també, imagina quina estadística. És un equip molt intens en els duels i les disputes, i l'agafem en el moment important de la temporada. Ha guanyat molta solidesa defensiva”.

En aquest partit tampoc hi serà Dídac, que ha caigut de la llista per decisió tècnica: “Quan substituïm un jugador és més perquè busques altra cosa que no pas perquè ho estigui fent malament. Hem decidit l'alineació, i tal com queda l'onze i la banqueta pensem que hi ha altres jugadors que ens poden ajudar més. També porta molts minuts i un descans li pot anar bé, però en cas de pensar que ens venia bé hauria entrat igualment".