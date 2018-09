San Marino es diverteix amb l’espectacle de Lorenzo i Márquez

Ambició, superació i talent. Tres qualitats amb les quals tant es pot fer passar un dissabte divertit als espectadors del circuit de Misano com marcar una hegemonia al Mundial de MotoGP. Jorge Lorenzo i Marc Márquez van demostrar ahir a la classificació del GP de San Marino per què l’any vinent formaran a Honda una de les parelles de pilots més temudes de la història del motociclisme. Tots dos van tornar a exhibir el seu caràcter més competitiu per demostrar que volen sumar un títol més al seu extens palmarès. El balear, que avui (14 h, Movistar MotoGP) sortirà des de la pole, suma tres campionats de la categoria reina. El de Cervera, líder destacat de l’actual Mundial, va demostrar que ni una caiguda el pot privar de la voluntat d’igualar a final de curs Mick Doohan com el tercer pilot amb més títols (5) de MotoGP. Entre els dos pilots sumen una dictadura que, des del 2010, només ha sigut capaç de trencar un cop (2011) l’australià Casey Stoner.

Ahir, a la Q2, Lorenzo i Márquez van ser els grans protagonistes d’una animada sessió classificatòria. El primer va recordar per què ha vençut tres cops a San Marino batent fins a dues ocasions el rècord de temps la pista que ell mateix havia marcat el 2016 amb Yamaha (1:31.868). En dues voltes gairebé consecutives (1:31.763 primer, 1:31.629 després), el balear va rebaixar els millors registres històrics del circuit, demostrant que conformisme no és una paraula acceptada al seu vocabulari. Lorenzo és conscient que 71 punts, els que el separen de Márquez, són una distància considerable, però no per això està disposat a rendir-se. Ho confirmen les dues poles consecutives, que demostren que Ducati es pot penedir l’any vinent d’haver decidit deixar-lo escapar. “Torno a ser aquí. Mai s’ha de tirar la tovallola, perquè els bons moments sempre arriben si un s’entesta a seguir treballant”, va assegurar Lorenzo, que va acceptar la possibilitat que a la seva escuderia pugui haver-hi pensaments de penediment: “Pot passar, com també li pot passar a un pilot que decideixi canviar d’equip i de sobte vagi ràpid amb la moto. M’enduré un record preciós d’aquests dos anys a l’equip”.

Si Lorenzo sortirà des de la primera posició, Márquez ho farà des de la cinquena. El de Cervera va tornar a la pista en temps rècord després d’una caiguda de la qual va sortir il·lès. Només dos minuts després, i tot i tenir la visera del casc trencada i una pedra a l’ull, ja estava pilotant la segona moto, que havia recollit al taller. “Quan em va caure ja estava pensant a anar a buscar la segona moto”. Va arribar a fer dues voltes, que tot i que no li van permetre millorar el temps van confirmar que la seva fam no afluixa per més títols que sumi o per més distància hagi acumulat respecte als rivals.

Bagnaia vol ampliar l’avantatge

El líder de Moto2, Francesco Bagnaia, va marcar el millor registre i sortirà des de la pole, des d’on intentarà augmentar la distància de 3 punts que acumula respecte a Miguel Oliveira, que sortirà novè. El millor en Moto3, un Jorge Martín que intentarà escurçar la distància de 12 punts que el separa del líder Marco Bezzecchi, sisè a la classificació.