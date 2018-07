Sandro Rosell arribarà dimecres a Brians II

Ja hi ha data per al trasllat de Sandro Rosell a Catalunya. L'expresident del Barça arribarà a la presó de Brians II el proper dimecres 25 de juliol, segons han confirmat fonts properes a serveis penitenciaris. El trasllat el farà la Guàrdia Civil.

Aquesta setmana, serveis penitenciaris ja ha rebut la confirmació oficial del trasllat, després que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela donés el vistiplau al trasllat de l'expresident blaugrana, que és a Soto del Real en presó provisional des del maig del 2017, acusat de blanquejar 20 milions d'euros procedents de la comercialització dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). A més, el setembre declararà per un segon cas de possible frau fiscal.

El cas contra Rosell

El maig del 2017, Lamela va dictar el processament per a Rosell, la seva dona, Marta Pineda, l'advocat andorrà Joan Besolí i tres persones més per entendre que formaven part d'una organització criminal que va ocultar diners desviats de la CBF pel seu expresident Ricardo Teixeira, investigat als Estats Units. Se'ls atribueix el blanqueig de 15 milions de comissions obtingudes per Teixeira dels drets de retransmissió de 24 amistosos de la selecció brasilera i 5 milions més d'un contracte de patrocini amb la marca Nike. Segons la jutgessa, Rosell es va apropiar almenys de 6,5 milions d'euros de l'operació dels amistosos.

El contracte per aquests partits el va signar el 2006 Teixeira amb una societat àrab domiciliada a les Illes Caiman (International Sports Events) i vinculada al grup saudita Dallah Albaraka Group, dirigit al seu torn pel xeic bilionari d'aquest país Saleh Kamel.

Segons Lamela, en el contracte "es va imposar a la compradora els pagaments d'uns fons" dels que es van apropiar Rosell i Teixeira en perjudici de confederació brasilera, concretament 8.393.328 euros (9,7 milions de dòlars) en el cas de Teixeira i 6.580.000 (7,6) més en el de l'expresident del Barça, "en els dos casos sense el coneixement de la CBF i en perjudici seu".

En el cas de Rosell, va rebre els 6,5 milions mitjançant cinc transferències fetes entre novembre del 2010 i gener del 2011 a comptes a Espanya a nom seu i el de la seva dona, provinents de comptes de Suïssa i Aràbia Saudita vinculades al xeic.

L'expresident del Barça va declarar a Hisenda que aquests pagaments van ser per la venda al maig del 2011 d'una mercantil propietat seva i de la seva dona (BSM) a una societat en el Líban d'un ciutadà libanès amic de Rosell -Shahe Ohanneissian-, però la jutgessa sosté que en realitat van respondre a les comissions pels amistosos.