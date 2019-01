Segon examen per als Jocs d’hivern

La candidatura Pirineus-Barcelona que aspira a organitzar els Jocs Olímpics d’hivern del 2030 continua avançant. El Comitè Olímpic Internacional ha visitat durant aquests dies les instal·lacions de la Molina, Masella i Baqueira-Beret. La delegació del COI ja havia fet una primera visita a l’estiu, però ara ha tornat al Pirineu català per analitzar les mateixes instal·lacions amb neu.

Ricard Font, responsable de l’oficina tècnica dels Jocs Olímpics Pirineus-Barcelona, avança que la valoració dels membres del màxim organisme olímpic ha sigut bona. “Ara hem fet una prova in situ de com podrien ser aquestes proves amb neu i amb esquís i la valoració ha sigut positiva. El Pirineu català, en conjunt, està en disposició d’acollir unes proves olímpiques de cara a uns possibles Jocs Olímpics”, va dir en declaracions a TV3. L’objectiu dels impulsors de la candidatura catalana és entregar durant el pròxim mes de març el primer dossier tècnic al Comitè Olímpic Internacional.

Les dues grans línies d’actuació de la secretaria general de l’Esport són la universalització del dret a practicar esport i a fer activitat física, una iniciativa que es pretén impulsar amb la nova llei de l’esport, i recuperar la capacitat d’inversió de la Generalitat en esdeveniments esportius. “Des de la crisi hem fet poca cosa pel que fa a nous equipaments i remodelacions, reformes i modernitzacions. També volem accentuar els grans esdeveniments esportius. Estem portant la bandera dels Jocs d’hivern, que ha de ser el projecte de país de la pròxima dècada. És un projecte que ens permetrà parlar d’infraestructures, sostenibilitat, cultura i esport lligant ciutat i territori. A Catalunya tothom sap què són uns Jocs d’estiu, però no tothom sap què són uns Jocs d’hivern. La gent encara ho associa a una gran despesa. Hem d’explicar que el COI ha canviat els paràmetres i que ara s’aposta per la sostenibilitat i pel mínim recurs públic. Barcelona va marcar un abans i un després en l’organització dels Jocs d’estiu i ara Catalunya pot fer el mateix amb uns Jocs d’hivern. És un projecte que ens permet cosir el territori. A més, vull apostar per la diplomàcia esportiva, és a dir, explicar des d’un punt de vista esportiu el projecte de país”, explica a l’ARA Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.

El CSD, en sintonia

La presidenta del Consell Superior d’Esports (CSD), María José Rienda, va rebre fa unes setmanes una delegació catalana que li va presentar els grans pilars del projecte Pirineus-Barcelona per organitzar els Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Segons va informar el CSD, Rienda va qualificar la iniciativa com un “projecte positiu, a més d’una gran oportunitat per al país de crear ocupació i infraestructures”. Rienda va estar acompanyada del director general de l’organisme, Mariano Soriano, que va ratificar el seu suport a una candidatura catalana que necessita caminar de bracet amb el CSD.