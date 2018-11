Segona lesió muscular de Sergi Roberto

Sergi Roberto va patir la segona lesió muscular de la temporada al Wanda Metropolitano. El jugador de Reus va haver de demanar el canvi just abans del descans després de notar una punxada a la cuixa esquerra. Uns minuts després, i feta la primera exploració mèdica, el club blaugrana informava que es tractava d’una “lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra”, i que no serà fins avui mateix, a Barcelona, que li faran més proves per determinar l’abast exacte de la lesió i els partits que es quedarà sense jugar.

Ara bé, a l’espera dels resultats, sembla gairebé impossible que el jugador del planter pugui estar disponible per al partit de dimecres a Eindhoven, contra el PSV, on els blaugranes tenen la primera de les dues oportunitats per garantir-se la primera posició del grup a la Lliga de Campions. D’aquesta manera Sergi Roberto s’afegiria a Sergi Samper i Thomas Vermaelen, els altres futbolistes que són a la infermeria sense data de retorn. També hi són, tot i que en breu rebran l’alta mèdica, Philippe Coutinho i Ivan Rakitic.

Roberto, que tornava a jugar de migcampista, la seva posició preferida -habitualment ocupa la posició de lateral dret-, va notar una punxada mentre disputava una pilota al mig del camp i de seguida es va tirar a terra, conscient que no podia seguir jugant. Els serveis mèdics del Barça no van dubtar a retirar-lo del terreny de joc. En el seu lloc va entrar Rafinha.

És la segona lesió que Sergi Roberto pateix aquesta temporada, després de la que es va fer a finals de setembre contra l’Athletic Club. En aquella ocasió va ser una elongació al recte anterior de la cama dreta que el va deixar tres setmanes inactiu, encara que, beneficiat per l’aturada de seleccions, tan sols es va perdre el partit de Lliga contra el València i el de Champions contra el Tottenham.

Ensurt de Rafinha

Amb la lesió de Sergi Roberto, Ernesto Valverde va fer escalfar Ousmane Dembélé, Carles Aleñá i Rafinha Alcántara. Finalment, va ser aquest últim qui va sortir al terreny de joc. De totes maneres, Rafinha va donar un ensurt al quart d’hora de la segona part, quan es va queixar d’un cop fort a la cama. Finalment, només va ser una contusió i el jugador va poder acabar el partit.