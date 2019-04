Seguidors de l'Espanyol enganxen adhesius d'Anna Frank vestida del Barça a Montilivi

La visita de l'Espanyol a Montilivi continua deixant polèmiques extraesportives. Després de transcendir els insults del delegat del club, José Maria Calzón, cap a un aficionat negre del Girona, a les xarxes socials s'ha denunciat l'aparició d'uns adhesius a les zones visitants de Montilivi en què apareix Anna Frank vestida amb la samarreta del Barça. Una pràctica que imita el que van fer per primer cop els ultres del Lazio l'octubre del 2017, que van utilitzar el mateix personatge però vestit del Roma. Una forma de fer burla d’un equip rival unint-lo al destí de Frank, la nena jueva holandesa assassinada pels nazis.

Segons ha pogut saber l'ARA, els responsables d'aquest incident no formen part de la grada d'animació de l'Espanyol, és a dir, que no són membres de la Curva RCDE, com erròniament han exposat alguns seguidors a les xarxes. Segons fonts del club, són membres de les antigues Brigadas Blanquiazules que van ser expulsats fa anys del camp de l'Espanyol. Alguns d'aquests aficionats apareixen en fotografies amb banderes espanyoles, dels Ultra Sur i carlistes, i en algunes portaven cerveses on apareix aquest adhesiu. Aquests seguidors van comprar entrades pel partit contra el Girona a títol individual i no a través de l'Espanyol, que en aquest cas no podia controlar qui entrava al camp. Tenien entrades per a altres zones del camp, però els Mossos d'Esquadra els van reubicar a la zona visitant, on hi havia la resta d'aficionats blanc-i-blaus, que es van desplaçar a Montilivi en dos autobusos.

Fonts de la Curva RCDE s'han desmarcat d'aquests seguidors i han volgut denunciar els fets. "És un acte d'antisemitisme total i absolut. Estem mirant de saber al 100% qui ho ha fet per denunciar-ho". Des d'aquest grup d'animació recorden que han fet fora de la grada molta gent per exhibir banderes i insígnies polítiques, i que a Montilivi no els van deixar acostar-se al seu grup quan els Mossos els van reubicar prop seu. "Se'ns acusa d'estar amb ells i és fals", puntualitzen des del grup, que lamenta que els Mossos d'Esquadra els tractessin "com delinqüents", atès que els van fer entrar al camp molt abans de començar el partit.

La Juvenil demana explicacions

La Penya Juvenil 1991 també es va pronunciar a través d'un comunicat demanant explicacions al club. "No podem tolerar de cap manera que s'imposin uns ideals, unes maneres d'actuar i, en definitiva, una imatge, que trenquin l'harmonia i el respecte que mereixem tots els periquitos", comenten en l'escrit, on reivindiquen l'"apoliticisme" com a "forma neutral, nexe d'unió i fortalesa de l'esperit esportiu del club". La Juvenil demana que el club treballi per evitar que "s'engrandeixi la fractura social" que, apunten, "cada dia es fa més difícil de revertir".