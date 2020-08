L'hora de demostrar que el Barça pot competir contra els grans equips europeus

"L'equip està preparadíssim per deixar la porteria a zero. Podem fer front a qualsevol rival", defensava Lluís Cortés en una declaració d'intencions de cara al partit de semifinals contra el Wolfsburg d'aquest dimarts (20 h, Gol Tv). El Barça, per segon any consecutiu, vol ser a la final de la principal competició de clubs, una fita que semblava impossible fa una dècada.

Les blaugranes esperen no repetir el resultat del 2014, en l'últim enfrontament contra el Wolfsburg, quan les alemanyes es van endur l'eliminatòria –en aquell cas es va disputar a doble partit– amb un 5-0 en el marcador total. "L'equip que demà jugarà aquesta semifinal de la Champions és molt millor equip que el que era fa uns anys. Crec que les jugadores han crescut molt, han madurat molt. El partit serà molt diferent d'aquella eliminatòria en què es va veure un Wolfsburg que estava a anys llum del Barcelona. Aquesta distància s'ha anat reduint i ajustant gràcies al fet que el club, des de fa molts anys, està apostant molt pel futbol femení i s'està treballant molt des de la secció. S'ha crescut molt per acostar-nos al nivell de les millors", ha reflexionat el tècnic culer a la prèvia del partit. S'han fet molts canvis des de llavors per professionalitzar i apujar el nivell de l'equip.

La preparació d'aquest partit, però, –com ha confirmat Cortés– no és la mateixa que la feta pel matx contra l'Atlètic de Madrid en els quarts de final. "Més que mai hauríem d'estar pendents en les vigilàncies, en la manera com ataquem, sobretot en quedar organitzades mentre estiguem atacant per estar posicionades per vigilar els contraatacs i on el Wolfsburg ens pot guanyar metres quan recuperi la pilota". Amb Pernille Harder, davantera estrella i màxima golejadora de l'equip alemany, el Barça haurà de tenir una consistència defensiva impecable durant tot el partit. Però no només ella posarà contra les cordes l'equip blaugrana. El Wolfsburg és l'equip més golejador d'Europa amb 140 gols i totes les jugadores –excepte la defensa Sara Doorsoun– han estrenat els seus registres golejadors. El perill es multiplica per les de Lluís Cortés.

Hansen, contra el seu passat

"Per nosaltres serà important mantenir la calma i imposar el nostre joc", va explicar la noruega Caroline Graham Hansen. La jugadora escandinava coneix bé l'equip alemany donat que durant cinc temporades va formar part de la disciplina del VFL-Express –nom pel qual es coneix l'equip a la premsa alemanya–. Ara vestida de blaugrana, es retrobarà al camp amb antigues companyes i actuals amigues, però confessa: "Serà especial enfrontar-nos demà però, durant 90 minuts, serem rivals".

El partit que es disputarà a Anoeta és l'avantsala de la desitjada final. Les blaugranes ja coneixen el que és jugar una final de la Champions, ja que l'any passat van aconseguir per primer cop arribar-hi. Llavors, van perdre la final contra el Lió, que juga la segona semifinal contra el PSG. Ara, esperen repetir aquesta gesta i disputar el partit que els permetria somiar amb endur-se la copa cap a Barcelona. Abans, però, cal guanyar un Wolfsburg que parteix com un dels favorits per aixecar el trofeu europeu.