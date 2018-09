Serena Williams, una mare extraordinària

Durant l’Open dels Estats Units d’ara fa un any, l’agost del 2017, Serena Williams, guanyadora de 23 títols de Grand Slam durant la seva carrera, lluitava per la seva vida. Williams acabava de ser mare per cesària d’una criatura, l’Alexis Olympia Ohanian Jr., i s’enfrontava a complicacions potencialment mortals per culpa d’una embòlia pulmonar amb coagulació de sang. La jugadora va passar sis setmanes al llit, recuperant-se de mica en mica. Un any després, la nord-americana lluita a les pistes de Flushing Meadows per igualar el rècord de Margaret Court, la jugadora amb més títols de Grand Slam de la història, 24.

Williams, finalista aquest estiu a Wimbledon, s’ha incorporat al grup de dones, ordinàries i extraordinàries, que tornen a treballar després del part i que ràpidament recuperen un nivell professional molt alt. La diferència és només l’entorn laboral. En alguns casos una oficina, en altres les pistes de tenis o les sales d’entrenament per a atletes. El 1960, dos anys després de donar a llum la seva filla, l’estrella de la velocitat Wilma Rudolph va guanyar tres medalles d’or als Jocs Olímpics de Roma. Sheryl Swoopes va tornar a les pistes de bàsquet sis setmanes després de donar a llum el seu fill i va liderar les Houston Comets per ser campiones de la lliga nord-americana el 1997. La jugadora de golf escocesa Catriona Matthew va guanyar l’Open Britànic l’agost del 2009, deu setmanes després de donar a llum la seva segona filla. L’heptatleta britànica Jessica Ennis-Hill va tenir el seu primer fill el juliol del 2014. Va guanyar l’or al Campionat del Món tot just 13 mesos més tard.

Per culpa de la manca de dades científiques, hi ha pocs estudis sobre atletes d’elit que donen a llum i tornen als nivells més alts de la competició, explica el doctor Miho Tanaka, director del programa de medicina esportiva femenina a la Universitat Johns Hopkins de Baltimore. “Aquestes atletes han de tenir en compte les recomanacions individualitzades i la seva capacitat innata de ser conscients del seu propi cos”, diu Tanaka. Sigui com sigui, “les característiques que permeten que les atletes d’elit arribin al seu millor nivell físic i el fet que estigui acostumades a tornar fortes després de patir lesions, segurament les ajuda molt a recuperar-se ràpidament del part”, afegeix. “Però que les claus per tornar tan fortes siguin físiques o mentals, o les dues coses... bé, aquesta fórmula seria difícil d’explicar”, conclou. Cordelia Carter, directora del centre de medicina de l’esport femení Langone Health, de la Universitat de Nova York, admet que el cas de Serena Williams és ben diferent del d’altres esportistes, ja que va tenir un embaràs sense complicacions però després va patir un postpart molt complicat. I, malgrat tot, continua aconseguint arribar més enllà que altres esportistes, i més quan molts experts van considerar que ja no tornaríem a veure la seva millor versió. “Quan la veus competir t’adones que encara no coneixem els nostres límits”, defensa Carter.

Williams, amb la seva família a la graderia, segueix perseguint el somni de triomfar de nou a casa, a l’Open dels Estats Units. Pel camí va superar precisament la seva germana Venus en el trentè enfrontament entre totes dues -el sisè a l’Open dels Estats Units- i es va imposar clarament per 6-1 i 6-2. Venus Williams, als 38 anys, no va poder fer res per aturar la germana petita, de 36. “Tinc la sensació que aquests dies estic jugant el meu millor tenis des que vaig tornar a les pistes. Ajuda sentir l’amor de la gent”, va dir la sis cops campiona a la pista central Arthur Ashe, l’últim cop l’any 2014. “Mai l’havia vist jugar tan bé. Diria que és el cop que m’ha jugat més bé a tenis, i mira que portem anys jugant l’una contra l’altra”, va bromejar Venus, que va ser a la graderia ahir quan la seva germana es va plantar als quarts de final en superar la jugadora estoniana Kaia Kanepi.

Rafa Nadal arriba als quarts de final

Rafa Nadal jugarà els quarts de final de l’Open dels Estats Units després de superar la resistència del georgià Nikoloz Basilashvili. Nadal, que pateix aquests dies molèsties al genoll, va imposar el seu joc des del fons de la pista en els dos primers sets i els va guanyar per 6-3. Però quan semblava que podria plantar-se als quarts de final en tres sets, Basilashvili va reaccionar enduent-se el tercer set al tie-break . Al quart, un trencament de servei de sortida va permetre a Nadal dominar, però el georgià no va defallir i va plantar cara fins a perdre per 6 - 3, 6-3, 6-7 i 6-4. El rival de Nadal als quarts serà l’austríac Dominic Thiem, que va imposar-se a Kevin Anderson de manera clara en tres sets (7-5, 6-2 i 6-7). Aquesta és la millor actuació de Thiem als Estats Units. El jugador, de 24 anys, va ser el rival de Nadal a la final de Roland Garros, quan el de Manacor es va imposar clarament en tres sets.