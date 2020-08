Quique Setién: "No he pensat en cap moment que aquest pugui ser el meu últim partit al Barça"

Mig any després de jugar el partit d'anada a l'estadi de San Paolo, el Barça rep el Nàpols aquest dissabte en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. El món s'ha aturat per una pandèmia entre els dos partits, que ha condicionat el dia a dia de tothom. Al Barça, les coses no han acabat d'anar bé. S'ha perdut la Lliga i la Champions queda com a única opció per salvar la temporada. Setién, de fet, ha convocat tot just 13 futbolistes del primer equip, perquè no ha pogut recuperar Ousmane Dembélé i Samuel Umtiti, que no han rebut l'alta, a diferència de Griezmann, Lenglet i Araujo, que s'han recuperat i entren a la llista. Arthur Melo segueix fora, negant-se a jugar de nou amb un Barça que té les baixes de Sergio Busquets i Arturo Vidal, sancionats. Per poder completar la llista, Setién ha convocat jugadors del filial com Monchu, Mingueza, Konrad, Reis i Jandro, a més de Riqui Puig i Ansu Fati.

El tècnic blaugrana ha explicat que "aquests dies de festa han permès millorar". "Les sensacions després de l'últim partit de Lliga ja van ser bones, i ara ens calia un descans després de tants partits en pocs dies. Hem tingut pocs dies per preparar el partit, tant a nivell físic com mental, i hem tornat amb energia renovada. El Barça no ha perdut la seva identitat, ni el seu ADN, ni la seva filosofia. Una altra cosa són els matisos que hi aportem cada entrenador, sempre en convivència amb l'essència del club. Seguim treballant per millorar cada dia", ha explicat.

El càntabre ha deixat clar: "La realitat és que no he pensat en cap moment que aquest pugui ser el meu últim partit al Barça". "Es treballa pensant que seguirem, amb optimisme", ha dit. L'entrenador ha explicat que ja ha pensat quin serà l'equip. "Hauria sigut millor tenir tots els jugadors, però tenim joves del filial que ens poden ajudar. No podem canviar la situació, no tenim tots els futbolistes del primer equip, cal adaptar-se", ha reconegut. Setién ha deixat clar que "Riqui Puig i Ansu Fati estan preparats per ser titulars a la Champions, quan han jugat ho han fet prou bé", i ha afegit: "Estic satisfet amb el nivell dels jugadors del filial. Vam tenir algun problema perquè venien de jugar el play-off i alguns van patir alguna lesió. Són jugadors molt atrevits i segur que ho faran bé en cas de necessitat en un partit diferent".

Sobre la baixa d'Arthur Melo, ha explicat: "No he parlat més amb Arthur, la seva situació va més enllà de la meva posició". De Dembélé, ha admès: "S'ha arribat a valorar la seva presència, però fer-lo jugar era un risc. Així que s'ha optat per no donar-li l'alta perquè encara no té tota la confiança del món. A Portugal vindrà segur".

El tècnic blaugrana també ha lloat la feina de Gennaro Gattuso al Nàpols. "Sap atacar, és dels clubs amb més possessió a la Sèrie A. Gattuso l'ha fet millorar i és un rival molt perillós, que arriba en un bon estat de forma, amb jugadors que poden crear molt de perill en atac". Els napolitans han arribat a Barcelona amb Lorenzo Insigne, el seu capità, que s'havia lesionat en l'últim partit de lliga.

Busquets: "Si segueix Setién seria un bon senyal"

Busquets, que estarà sancionat i no podrà jugar contra el campió de Copa italiana, ha parlat en roda de premsa malgrat no poder participar en el partit, i ha explicat: "Arribem amb optimisme, hem tingut dies per preparar el partit. El resultat de l'anada no és dolent, però sortirem per buscar la victòria, per marcar gols, com fem sempre". El migcampista vallesà ha admès que "tot el que sigui per millorar" és positiu, en referència a les reunions entre Setién i Messi per parlar de coses que no acabaven de rutllar.

Preguntat pel futur del tècnic, Busquets ha dit que "el futur de Setién és una cosa del club, però si segueix seria un bon senyal". El segon capità, sobre Arthur Melo, també ha dit: "Només ell i el club saben què ha passat, però ha sigut una mica estrany. Espero que arribin a un acord per trobar la millor sortida" d'un jugador que ha decidit que ja no vol jugar més amb el Barça. "Va ser una mica sorpresa, perquè no és normal que no torni, però espero que tot plegat acabi bé", ha afegit. Sobre Riqui Puig, que podria debutar a la Champions, Busquets ha afirmat: "Està preparat, ja porta temps amb nosaltres demostrant el seu nivell".