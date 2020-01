Quique Setién: "Ahir passejava entre vaques al poble i avui dirigeixo els millors jugadors del món"

Quique Setién arriba a un club tan gran com inestable. Un club capaç de liderar els rànquings d'ingressos, però esquerdant-se a l'hora de gestionar els canvis d'entrenadors. El tècnic, de 61 anys, ha sigut presentat acompanyat per Josep Maria Bartomeu i el director esportiu Éric Abidal, en una roda de premsa en què s'ha parlat gairebé més dels fets dels últims dies que no pas del futur amb un tècnic que s'ha declarat admirador de l'estil blaugrana. Una roda de premsa curta, de 12 minuts, oficialment per motius d'agenda, en la qual Bartomeu ha deixat clar que el contracte de Setién s'acaba el 2022, però té una clàusula que permetria a qui guanyi les eleccions el 2021 canviar-lo si ho considera necessari. "Vaig rebre la trucada diumenge i no vaig esperar ni cinc minuts. No tinc un currículum extens, però tinc un estil que he defensat sempre", ha explicat Setién.

Acompanyat dels seus homes de confiança, Quique Setién ha començat el seu periple com a tècnic del Barça amb aquestes paraules: "Ni en els millors somnis hauria pogut imaginar ser aquí. Soc una persona emotiva i és un dia molt especial. Intentaré transmetre als jugadors el meu entusiasme, aquesta voluntat de voler guanyar que tenim. Normalment, no m'ha costat transmetre-ho. Moltes de les coses que volem ells ja les coneixen. Espero poder millorar coses, que no s'escapin partits com el de la Supercopa. Toca treballar cada dia de valent. El treball és clau, soc una persona de conviccions que creu en el treball i té les coses clares. I si cal morir amb les meves idees, morirem", ha explicat, abans de recordar, amb humor: "Ahir passejava entre vaques al costat del meu poble i avui estic entrenant els millors jugadors del món". Setién ha volgut recordar la figura de Valverde, de qui ha dit: "Sempre ha sigut un adversari perfecte, una persona correcta. Ha fet una gran feina, valoro la seva manera de ser, tot el que ha fet. Deixa un equip en la primera posició. Aquests dies, quan esperava una trucada per entrenar, imaginava rebre una proposta per entrenar un club en dinàmica negativa. I m'ha trucat el líder".

"Emociona poder entrenar amb Messi"

Setién ha admès: "He gaudit molt aquests anys amb Messi, és un jugador especial. Fa anys que sec davant del televisor per veure el Barça i és especial poder treballar amb ells ara. Cada dia, cada partit, podies destacar algun detall d'ells. Avui, poder entrenar amb el millor jugador del món m'ha emocionat. Encara no soc del tot conscient del que significa. He parlat amb ell i altres jugadors. Ja li he dit que una cosa és l'admiració que sento, i una cosa diferent és que tots haurem d'estar al nostre lloc. Estic segur que serà una relació extraordinària, que veuran que soc una persona directa i sincera".

651x366 Bartomeu i Setien, en roda de premsa / PERE VIRGILI Bartomeu i Setien, en roda de premsa / PERE VIRGILI

Modificar el dibuix tàctic

Segons el nou entrenador: "Potser no he mamat des de dins el barcelonisme, però n'he gaudit des de fora, admirant aquest estil. És un honor ser aquí. Cal exigència, cal guanyar sempre per la dimensió d'aquest club. Quan arriba un nou entrenador sempre hi ha un estímul, però cal buscar-ne de nous perquè passa ben ràpid, aquest efecte". L'extècnic del Betis ha admès que podria canviar el dibuix tàctic. "El més important és la filosofia, però si es podria canviar el dibuix, el 4-3-3..., no ho podem descartar. Quan arribo a un club, només puc garantir que es jugarà bon futbol. Ho vam fer a Lugo, Las Palmas o el Betis".

"El treball és clau, sóc una persona de conviccions que creu en el treball i té les coses clares. I si cal morir amb les meves idees, morirem" Quique Setién Entrenador del Barça

L'entrenador ha explicat: "Tot ha sigut una mica precipitat, potser m'hauria agradat que el relleu de Valverde hagués sigut diferent, però toca treballar. Hi ha molt per parlar, per entendre, per veure a través del joc. Una cosa és veure el Barça de fora i una de diferent, de dins. El que més valoraré serà allò que pugui veure en la feina diària. Segurament ara qui no jugava treballarà diferent, qui era titular també voldrà defensar la posició... Tenim clar l'estil, però cal veure com evoluciona tot".

Aposta per la Masia

Al preguntar-li per la Masia i els futbolistes de la casa, Setién ha dit: "Els meus equips sempre han entrenat, sempre han format part de la dinàmica. El talent de sota, si s'obre pas, serà perquè s'ho mereix. I tothom ho hauria de tenir clar. Quan arriba un jugador nou, sempre hi ha energia positiva que fa créixer el grup i evita que els titulars es relaxin. Sempre he volgut enviar aquest missatge. Si un jove de veritat progressa, podrà jugar al primer equip". El tècnic ha afirmat que encara no ha tingut temps d'analitzar bé la plantilla per demanar fitxatges aquest gener: "Soc una persona de club. La baixa de Suárez preocupa, però vull pensar en els jugadors que tinc".

El càntabre ha dirigit el primer entrenament amb el seu ajudant, Eder Sarabia, l'entrenador de porters Jon Pascua i el preparador físic Fran Soto. Com si fos una declaració d'intencions de fet, ha treballat amb xandall abans de firmar el contracte a la llotja Sunyol i Garriga, en un acte on la plana major de la directiva blaugrana ha acompanyat Setién. Després, ha travessat l'esplanada que separa el Camp Nou de l'Auditori 1899 per afrontar la roda de premsa, en què el nom de Xavi Hernández, malgrat no ser pronunciat per Bartomeu i Abidal, ha sobrevolat la sala.

651x366 El cos tècnic de Quique Setién, al Camp Nou / PERE VIRGILI El cos tècnic de Quique Setién, al Camp Nou / PERE VIRGILI

Autocrítica de Bartomeu

Bartomeu ha volgut començar l'acte amb un discurs per explicar els fets dels últims dies: "Sabíem que la dinàmica era millorable malgrat els bons resultats. I n'hem parlat amb l'Ernesto, per veure què es podia millorar. Tots teníem la impressió que calia millorar les coses. El canvi el fem ara, i cal donar un impuls de cara a la segona part de la temporada. Els objectius són màxims, guanyar-ho tot". El president ha fet autocrítica dient: "M'hauria agradat fer les coses millor les últimes setmanes", tot i que ha volgut puntualitzar que "s'ha parlat amb molts entrenadors els últims mesos per parlar del futur, però no s'havia fet públic. La feina estava feta i era el moment de fer el canvi".

"sap greu que els darrers dies ha sortit un nom, que no hauria hagut de sortir doncs eren converses privades parlant del futur" Josep Maria Bartomeu President del Barça

El president ha admès: "S'ha treballat en noms de futur de manera discreta, parlant amb entrenadors per saber els seus plans i no es publicava. Una feina discreta i professional. Sap greu, però, que els últims dies hagi sortit un nom, que no hauria hagut de sortir perquè eren converses privades parlant del futur. Sap greu per l'Ernesto, una persona magnífica, però ell sabia que es parlava amb altres entrenadors de cara al futur". Bartomeu ho ha volgut deixar clar: "Jo sempre he cregut en Valverde, però la dinàmica de les últimes setmanes no era bona. N'havíem parlat amb ell, amb l'Abidal... I per trobar solucions es va decidir fa pocs dies canviar de tècnic". Segons Bartomeu, Abidal va portar el nom de Setién "a la reunió de la junta d'ahir i tothom ho va acceptar".

Després de preguntar-li per les negociacions amb Xavi, Abidal s'ha limitat a dir: "Cada entrenador té una manera de treballar, un ADN, un caràcter..., cal estudiar-ho tot. Però com a club cal prioritzar el projecte del Barça. I Setién té un projecte, ens agrada el seu estil".

651x366 El primer entrenament Quique Setién amb el Barça / FC BARCELONA El primer entrenament Quique Setién amb el Barça / FC BARCELONA

"M'agrada com treballes amb els jugadors"

El president ha agraït la feina de Valverde, dient: "La relació amb ell ha sigut molt pròxima, ens ha fet millorar a tots", abans de recordar a Setién que "el Barça pot arribar a ser complicat, però té les seves recompenses". "El recordem no només com a tècnic, va ser un gran jugador. La seva forma d'entrenar és aquella que agrada al Barça, cuida l'estil", ha dit. Abidal, per la seva banda, ha destacat: "M'agrada com treballes amb els jugadors, el feeling que tens amb el teu cos tècnic. M'ha agradat el que he vist avui. la gent t'estima i aquesta serà casa teva". Setién ja té una nova llar. Una casa complicada on encara queden preguntes sense resposta sobre els fets dels últims dies.