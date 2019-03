Adam Yates guanya l'etapa reina d'una Volta a Catalunya en què Valverde perd temps

L'etapa reina de la Volta ciclista, amb final a Vallter 2000, ha vist com el britànic Adam Yates ( Mitchelton-Scott) aconseguia el triomf en una etapa en què el vigent campió, Alejandro Valverde, ha perdut gairebé tres minuts després d'un atac del jove colombià Egan Bernal (Sky), que passa a ser un dels favorits per guanyar una prova amb tres colombians entre els cinc primers classificats.

El belga Thomas de Gendt segueix líder, però amb tot just 23 segons sobre l'irlandès Dan Martin, 27 sobre Yates i 30 sobre el colombià Egan Bernal. Nairo Quintana és cinquè a 35 segons i un tercer colombià, Miguel Ángel López, sisè a 39 segons. Els colombians han revolucionat l'etapa però Yates ha sigut llest i ha aconseguit el triomf a l'arribada a Vallter 2000.

La tercera etapa de la Volta, entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000 (179 km), era un escenari ideal per als atacs. I després de veure que el líder de la general, el belga Thomas de Gendt, guanyava la primera etapa amb un atac llunyà, 11 valents han temptat la sort atacant ja en el primer ascens del dia, a l’alt de la Ganga, de tercera categoria, a 160 km de l’arribada. El grup d’11 escapats ha arribat a gaudir de més de sis minuts de temps sobre el gran grup.

A 34 quilòmetres, al port de Rocabruna, de primera categoria, quatre corredors s’han despenjat de l’escapada, i han deixat un grup de 7 corredors amb l’andalús Álvaro Cuadros (Caja Rural), els holandesos Bert-Jan Lindeman (Team Jumbo-Visma) i Pieter Weening (Roompot-Charles), els belgues Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) i Bart de Clerq (Wanty-Groupe Gobert), el francès François Bidard (AG2R La Mondiale) i l’aragonès Sergio Samitier (Euskadi Basque Country-Murias).

Aquests set han intentant mantenir la distància a mesura que s’acostaven les rampes finals de l’ascens a Vallter 2000, però el grup, liderat pel Movistar, els ha anat esgarrapant temps, fet que deixava Devenyns, l’escapat més ben situat a la general, sense opcions de superar un De Gendt que s’ho ha pres amb calma durant bona part de l'etapa. El Movistar, que treballa per veure un dels seus guanyant per quart any consecutiu la prova catalana, ha controlat la situació mentre començaven els atacs dins del grups dels escapats quan faltaven 10 quilòmetres, moment en què el gran grup ja era a menys de dos minuts.

Els holandesos Lindeman i Weening han sigut els escapats amb més coratge, i han deixat els seus companys d'aventura amb el repte de seguir rodant en solitari, repte utòpic, ja que al gran grup l'Sky ha començat a marcar un ritme més fort, i ha pres el relleu del Movistar, per facilitar als seus escaladors aspirar al triomf. El ritme de l'Sky, de fet, ha començat a passar factura al líder de la general, un De Gendt que s'ha trobat a la cua del grup intentant aguantar el ritme, conscient que la seva guerra no és aquesta. El belga, malgrat tot, ha salvat per poc la primera posició.

Quan faltaven sis quilòmetres, l'últim dels escapats, Weening, ha estat enxampat per un grup que anava fent mal a De Gendt. Sky ha vist que Valverde patia, i de mica en mica el campió dels dos últims anys ha anat perdent temps mentre al davant els colombians Egan Bernal (Sky) i Nairo Quintana (Movistar) han atacat en un duel preciós a cinc quilòmetres de l'arribada. Valverde ha acabat cedint més de dos minuts i queda a tres minuts del liderat.

Quintana, però, no ha volgut col·laborar amb Bernal, i l'anglès Adam Yates ( Mitchelton-Scott), l'irlandès Dan Martin (UAE) i un altre colombià, Miguel Ángel López (Astana), els han atrapat en un final frenètic en què s'han succeït els atacs. El guanyador ha sigut Yates, que s'enfila a la tercera posició d'una volta amb tres colombians entre els sis primers classificats.



La quarta etapa serà entre Llanars i la Molina (150.3 km), la segona consecutiva amb final en alt, i podrà decidir la classificació general de la 99a edició de la Volta.