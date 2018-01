Sis catalans entre els primers onze pilots de la desena etapa del Dakar

La desena etapa del Dakar, entre Salta i Belén, a l'Argentina, ha estat marcada per la bona actuació dels pilots catalans, que, en la categoria de moto, han ocupat sis de les onze primeres posicions. El gran beneficiat de l'accidentada jornada -amb problemes de navegació per a molts participants- ha sigut el pilot de KTM Gerard Farrés, tercer aquest dimarts, un resultat que el situa quart a la general, a 47 minuts del nou líder, l'austríac Matthias Walkner. El pilot de Castelló Joan Barreda, per la seva banda, s'ha situat segon a gairebé 40 minuts del nou home fort en la categoria de motos.

El fins aquest dimarts líder de la prova, el francès Adrien Van Beveren, ha hagut d'abandonar per un accident a tres quilòmetres del final de l'etapa que acabava a Belén. El pilot francès, que tenia un gran avantatge sobre la resta de participants, ha intentat seguir després de la caiguda, però estava atordit i ha hagut d'aturar-se i ser traslladat en helicòpter fins al campament ubicat al final de l'etapa.

La bona actuació aquest dimarts dels pilots catalans els consolida entre els 20 primers del Dakar. Daniel Oliveras ha acabat setè en els 373 quilòmetres cronometrats fins a Salta; Oriol Mena, vuitè; Armand Monleón, novè; Juan Pedrero, desè, i Laia Sanz, onzena. Oliveras és el primer de tots ells a la general -tretzè-, just davant de la pilot Laia Sanz.

En la categoria de cotxes, Carlos Sainz segueix líder després de ser tercer a l'etapa guanyada per Stephane Peterhansel.