La Lliga s'escapa de les mans d'un Barça ferit (2-2)

La Lliga s'escapa entre els dits d'un Barça que sembla incapaç de guanyar fora de casa. Malgrat millorar en la proposta del joc, l'equip de Quique Setién veu com mica en mica, tots els seus pitjors somnis es fan realitat. Un gol de falta de Iago Aspas en els darrers cinc minuts ha deixat amb un pam de nas un equip que ni tant sols quan ha fet un pas endavant, ha pogut ser l'amo del seu destí. Si el Madrid guanya al camp de l'Espanyol, els blancs s'escaparan més. Ironies del destí, el Barça ha recuperat el liderat a Vigo amb un empat que no deixa de ser una forma d'allargar l'agonia.

Si el Barça aconsegueix guanyar aquesta lliga, ho haurà de fer patint. Amb un escenari èpic. Aquella època en que els partits es guanyaven sense despentinar-se formen part del passat. Aquest 2020, l’any maleït, res sembla sortir bé a un equip que no ha pogut fer-se amb els tres punts ni tant sols quan ha despertat Luis Suárez. L'uruguaià, qui no havia marcat mai a l'estadi de Balaidos, ha exercit d'estilet d'un equip que semblava bloquejat en atac, darrerament. Les genialitats de Messi, la contundència de l'uruguaià i alguna aturada de Ter Stegen han permès dominar el Celta en un partit on l'equip, a nivell col·lectiu, ha fet un pas endavant. No és una casualitat que finalment, Riqui Puig i Ansu Fati hagin estat titulars ja des de el primer minut. Però un arbitratge permissiu amb les faltes locals i una genialitat de Iaso Aspas han deixat amb un pam de nas un Barça que moralment, sembla contra les cordes. Com va passar a Sevilla, el Barça ha mostrat dues cares. Una de bona i una de dolenta. De fet, és el resum de la temporada. A casa, el Barça guanya. A fora, trenca el cor. És l'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. El barcelonisme s'està acostumat a tenir un equip difícil d'entendre, difícil de predir. I sense regularitat, no es guanyen les lligues.

Riqui i Ansu, finalment

Sense marge de maniobra, el Barça sap que tot allò que no sigui guanyar els partits podria significar entregar la lliga al Madrid. La lluita per alçar el títol s'ha convertit en una ruleta russa entre els dos eterns rivals, que miren de reüll si l'altre falla, per poder portar així millor els seus pecats. I quan Aspas ha empatat a la segona part, el Madrid ja s'ha vist campió tot i anar per darrera. El liderat del Madrid es basa més en les sensacions, ara mateix. El Barça no deixa de ser un gegant amb peus de fang que acaba com pot els partits. Ni quan millora, l'equip pot deixar de patir. I si la primera part ha servit per consolidar l'aposta dels nois de la Masia, la segona ha servit per demostrar que totes les errades de planificació de la temporada tenen les seves conseqüències. Jugadors com Umtiti han acabat patint de valent, tot i que el tècnic no li ha donat descans amb els canvis.

Sense Frenkie De Jong ni el sancionat Sergio Busquets, Setién ha donat per fi la titularitat a Riqui Puig. A la graderia, Arthur Melo, ja amb el bitllet d'avió per marxar a Torí, s'ho mirava amb aquella mirada de qui ja sap que ha tancat una etapa. La mirada de Puig, en canvi, és aquella de qui li demana a la seva parella casar-se, per gaudir de tota una vida junts. El migcampista de Matadepera li ha donat ritme a un equip que necessitava precisament alegria i desvergonyiment. Atreviment i possessió. Amb el suport d'un Ivan Rakitic que ha recuperat la seva millor versió, el Barça ha dominat el primer temps contra un Celta que ho apostava tot a les contres. Ansu, qui ha gaudit de dues ocasions clares, tampoc ha deixat d'oferir-se, deixant a la banqueta un Griezmann que mica en mica, s'apaga. La llista de decepcions aquesta temporada és llarga.

651x366 L'alegria dels jugadors del Barça després del primer gol a Vigo / EFE L'alegria dels jugadors del Barça després del primer gol a Vigo / EFE

El Barça ha millorat en el seu joc, però per aconseguir marcar els gols, segueix depenent d'un Messi que havia fet una xerrada molt passional als seus companys abans de començar el partit. L'argentí s'ha oblidat dels seus premis individuals o de marcar el seu gol 700. Prioritza intentar guanyar la lliga. Donar assistències. I demostrant que el seu caparró no deixa mai de pensar, s'ha inventat una assistència en un llançament de falta on tothom imaginava que xutaria a porteria. En canvi, Messi ha picat la pilota al segon pal, on Suárez ha pogut marcar el seu primer gol després de la lesió.

El Barça no ha patit gaire, tot i tres ocasions locals després del gol, en una primera part on el sol semblava sortir, finalment. Però a la segona part han tornat els núvols quan després d'una pèrdua de pilota al mig del camp, Iago Aspas s'ha inventat una gran assistència a l'espai que ha acabat amb el gol d'Smolov. El gol ha convertit el partit en una bogeria, sense ordre. Ha espantat el Barça. Li ha trencat la confiança defensiva que semblava tenir. El Barça, que fins ara era molt superior, s'ha descobert despullat.

Luis Suárez però, s'ha inventat un gol preciós just quan han arribat els canvis, un d'aquells gols que justifiquen la fama, el sou i les titularitats. Però el Barça, incapaç de trobar la pau, no ha aconseguit ni fer el tercer, ni evitar les ocasions del Celta. En una d'elles, Aspas ha empatat en un xut on la tanca potser no estava del tot ben posada. Umtiti, qui ha estat titular per davant de Lenglet, ha perdut gairebé tots els duels en una segona part que s'ha fet molt llarga per un equip sense fons d'armari. Cap dels quatre jugadors que han entrat han millorat l'equip. L'equip que es mirava entre ells a l'inici del partit, conjurant-se per guanyar, ha acabat amb la mirada perduda. Trencat. De fet, Ter Stegen fins hi tot ha salvat el 3 a 2 en els darrers segons. La lliga avança i el Barça es queda sense marge de maniobra, tot i que tècnicament, avui serà líder amb un punt més que un Madrid que sembla propietari del seu destí.