La FIFA planta cara a una possible Superlliga europea amb un dur comunicat

Continua la guerra entre la FIFA, l'ens que gestiona el futbol mundial, i els grans clubs europeus per controlar la major part dels ingressos econòmics d'aquest esport. Després de veure com els dirigents de clubs importants segueixen reunint-se per planificar una possible Superlliga europea, la FIFA ha respost amb un comunicat signat amb el suport de les sis confederacions continentals (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, Conmebol i OFC) que deixa clar que una Superlliga europea no seria reconeguda. És més, si un futbolista acabés jugant aquest hipotètic torneig, es quedaria sense poder jugar un Mundial de futbol.

"Aquells clubs o jugadors que disputessin aquesta competició tindrien prohibit participar en les competicions organitzades per la FIFA o la confederació corresponent", assenyala el text fet públic aquest dijous "a la llum de les recents especulacions de la premsa sobre la creació d'una Superlliga". La declaració recorda que "d'acord amb els estatuts de la FIFA i de les confederacions, totes les competicions han d'estar organitzades o reconegudes per l'organisme que correspongui a cada nivell: per la FIFA, a nivell global, i per la confederació, a nivell continental".

Una proposta cada cop més definida

El model de torneig de la Superlliga seria d'entre 18 i 20 clubs, sense descensos ni ascensos, amb una fase regular i un play-off posterior per decidir el campió. Els clubs estarien treballant per tenir aquest torneig a punt de cara a l'any 2022. Alguns equips, com el Bayern, han dit que s'hi oposen, ara mateix. Barça, Atlètic de Madrid, Reial Madrid, PSG i Juventus, en canvi, no amaguen gaire que els agrada la idea d'aquest torneig, i les reunions s'han accelerat molt els últims mesos. És a dir, amb el covid-19. La premsa italiana, per exemple, va informar d'una trobada entre Florentino Pérez, president del Reial Madrid, i Andrea Agnelli, del Juventus, aquesta última setmana.

La FIFA, doncs, ha contraatacat. "Els principis universals del mèrit esportiu, la solidaritat, el sistema d'ascensos i descensos i la subsidiarietat són elements clau en la piràmide del futbol, la qual garanteix l'èxit global d'aquest esport i, per tant, estan recollits en els estatuts de la FIFA i de les confederacions". La lliga espanyola també s'ha posicionat en contra d'aquesta idea, que permetria als clubs gestionar els ingressos al seu gust, però podria crear una guerra civil en el futbol de conseqüències imprevistes. Tant les federacions estatals com els grans organismes, la FIFA i la UEFA, s'hi oposen, perquè consideren que trenca els principis democràtics de l'esport, en què tothom hauria de tenir una oportunitat per competir, i perquè tenen por de perdre el control de bona part dels diners que gestiona l'esport rei.

LA UEFA, tanmateix, estaria disposada a modificar el format de la Champions a partir de l'any 2024 per crear una primera fase de grups amb sis equips. És a dir, "una Champions per donar més partits i més ingressos als clubs grans, sense tancar la porta als petits", explica una font del Barça que ha participat en converses amb l'ens europeu.