"Tant de bo arribi el dia que una campanya com aquesta no faci falta"

Els mitjans de comunicació de Catalunya, en una campanya projectada per la Generalitat de Catalunya, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la secretaria general de l'Esport, s'han compromès a donar més visibilitat a l'esport femení per lluitar per la igualtat. Sota el lema "T'ho estàs perdent" i amb un manifest dels mitjans de comunicació per impulsar l'esport femení, l'objectiu és trencar estereotips i lluitar per la igualtat en la cobertura de l'esport femení respecte al masculí, que té una posició clarament dominant als mitjans.

"L'objectiu de la campanya és promoure la presència de l’esport femení en els mitjans de comunicació. Tenim la responsabilitat d'avançar cap a la igualtat. Un tractament mediàtic més ampli de l’esport femení ajudarà a crear nous referents entre els més joves", ha sintetitzat Maria Fernández, presentadora dels esports al Telenotícies vespre de TV3 i moderadora de l'acte. La campanya compta amb cinc campiones com a principals ambaixadores: la medallista olímpica de natació Mireia Belmonte; la multicampiona del món de motociclisme Laia Sanz; la capitana del Barça de futbol Alexia Putellas; la tricampiona d’Europa i subcampiona olímpica de bàsquet Laia Palau i la rècord del món de pentatló i heptatló sub-18 Maria Vicente.

Laia Palau, jugadora de l'Uni Girona

"Quan vaig començar no sabia que es podia ser jugadora de bàsquet"

"És important que la gent pugui veure a quines posicions estem accedint les dones en el món de l'esport. Ara veig moltes nenes que volen ser jugadores de bàsquet, jo quan vaig començar no sabia ni que es podia ser jugadora de bàsquet", ha explicat Laia Palau. "Jo sempre he fet el que he volgut, però és cert que no teníem les facilitats que hi ha ara. Segueixo jugant i veig que ara les coses, després de començar al desert, se'ns comencen a posar de cara. Si volem que l'esport sigui una cosa important per a la societat igualitària, no en queda altra que fer campanyes com aquesta", ha afegit Palau, que també ha parlat de les dificultats de compaginar paternitat amb esport d'elit que veu en algunes de les seves companyes a l'Uni Girona, i de com les admira.

Roger Loppacher, president del CAC

"Volem que sigui una campanya de país"

"Creiem que és una campanya absolutament necessària i oportuna. L'objectiu és tenir una major presència de l'esport femení als mitjans. També volem incentivar la demanda en l'audiència d’un contingut que és vibrant i emocionant, capaç d'atreure l'audiència. Volem consolidar en l'audiència referents de l'esport femení, sobretot entre els més joves. També trencar els tòpics i els estereotips, perquè al final puguem parlar simplement d'esport, sense adjectivar. Volem mostrar a l’espectador tot allò que s’està perdent: la meitat de l’espectacle. L’esport és esport el faci qui el faci", ha valorat Loappacher.

"Des del CAC fem informes periòdicament sobre la presència de la dona en els informatius i sobre quins continguts poden incitar a la violència de gènere o a estereotipar la dona. Als mitjans catalans, on hi ha una major presència de l’esport femení comparat amb d’altres països europeus del Mediterrani, encara hi ha una clara situació de desigualtat si tenim en compte els èxits de l’esport femení i en relació amb la cobertura que se’n fa", ha recordat el president del CAC.

Núria Llorach, presidenta en funcions de la CCMA

"Com a mitjans públics, tenim una responsabilitat"

"Aquesta campanya neix d'un compromís ferm. Com a mitjans públics ens demanem una presència equilibrada entre l’home i la dona, tant pel que fa a la cobertura, com pel que fa als tertulians. És una aposta forta que fem. Ja hem fet avenços els darrers anys, ja que la presència de l’esport femení és constant als nostres mitjans. Tenim apostes especials, com el programa Campiones, d’Esport 3. Cobrim bàsquet femení, waterpolo, voleibol, hoquei... Tenim presentadores als esports de TV3, com la Marta Bosch o la Maria Fernández; als esports de Catalunya Ràdio, com la Sònia Gelmà, o al canal Esport 3, amb la Laia Tudel. També treballem en la ficció, enguany estrenarem la segona temporada de Les de l’hoquei, que és una sèrie d’èxit", ha relatat Llorach.

"Les dones som la meitat de la població i estem menys visibilitzades als mitjans. Estem treballant per avançar cap a la igualtat, també per combatre les xacres que deriven en la violència que pateixen les dones. Som els mitjans públics i tenim una responsabilitat. Tant de bo arribem a un dia en què campanyes com aquestes no siguin necessàries", ha conclòs la vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA.

Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de les Dones

"La igualtat és cosa de tots"

"Partim d’una societat patriarcal i l’esport n’és un bon exemple, hi ha la tendència a menystenir l’esport femení i a dir que té menys nivell respecte al masculí. Cal un reconeixement de l’esport femení més ampli a tots els nivells. Els temps estan canviant i és cert que darrerament s’estan fent esforços per visibilitzar l’esport femení. Si els mitjans fan una cobertura més àmplia, l'interès i la demanada de la gent creix", ha valorat Martínez.

Només tindrem una societat igualitària quan les dones s'incorporin a tots els nivells de manera equilibrada, diversa i justa. La invisibilització, en tots els àmbits però especialment en el món de l’esport, és flagrant. Els mitjans poden influir en l’agenda per la promoció de l’esport femení. Enguany es compleixen 25 anys de la creació de la Plataforma d’Acció de Pequín, a la Xina, per assolir la igualtat de gènere. Llavors ja es va parlar dels mitjans de comunicació, de la seva contribució per lluitar contra els estereotips que envolten la dona", ha afegit la presidenta de l'Institut Català de les Dones.

"La llei diu que els mitjans de comunicació han de defugir els estereotips sexistes i contribuir a la igualat. No es pot seguir discriminant les dones en l’esport, però també en molts àmbits. Entre tots hi hem de posar el nostre granet de sorra. La igualtat és cosa de tots i entre tots la farem possible", ha conclòs Martínez.

Gerard Figueras, secretari general de l’Esport

"El 2020 l’esport hauria de dur el nom de la dona"

"Aquest 2020 l’esport hauria de dur el nom de la dona. La inèrcia de potenciar la presència de la dona esportista ha agafat una bona velocitat els darrers anys. Estic segur que això anirà a més. Estic segur que a Tòquio hi haurà dones que duran medalles a Catalunya i les dones que no competeixen als Jocs Olímpics aconseguiran medalles als campionats europeus o mundials. També estic segur que amb la nova Llei de l’esport tirarem endavant també per aconseguir la paritat a les entitats esportives. Hem de seguir avançant", ha explicat Figueras.

El secretari general de l'Esport, com també els altres ponents, ha tingut un record per totes les entitats esportives de Catalunya que han patit greus desperfectes pel temporal Gloria, entre ells l’Uni Girona, que ha vist com el pavelló de Fontajau ha quedat durament afectat.