Javier Tebas estudia dimitir després del cas Fuenlabrada

Javier Tebas es planteja la seva dimissió com a president de la Lliga de Futbol Professional. Segons la Cope, el detonant seria el cas Fuenlabrada, que podria acabar als tribunals després de les últimes acusacions dels clubs i organismes. Elx i Deportivo de la Corunya són els principals perjudicats i estudien emprendre accions legals.

L’escàndol del Fuenlabrada podria tenir efectes col·laterals. La polèmica que ha sacsejat el màxim organisme del futbol professional espanyol durant els últims dies ha arribat a implicar no només Tebas sinó també la seva família. El president es troba en el punt de mira després que es conegués que el seu fill, Javier Tebas Llanas, treballa al club madrileny com a secretari d’administració.

Els deu positius a la plantilla i el cos tècnic van obligar a posar l’equip en quarantena, i com a resposta a la situació, la Lliga va decidir disputar la jornada 42 de la Segona Divisió en horari unificat i ajornar el partit Deportivo-Fuenlabrada. Aquest dimecres, hi va haver sis nous positius, de manera que ja en són setze, mentre la polèmica no para de créixer.

A nivell esportiu, el conjunt gallec va certificar el seu descens matemàtic a la Segona B sense ni tan sols haver jugat el seu partit, després de les victòries del Lugo i l'Albacete. Per la seva part, l’Elx assegurava amb un triomf la seva plaça al play-off. Però el Fuenlabrada encara ha de jugar contra un rival ja descendit, que no s’hi juga res, i pot arrabassar als il·licitans la sisena posició, que dona accés al play-off.

Deportivo i Elx van considerar que ajornar el partit era adulterar la competició, perquè el Fuenlabrada no competiria en igualtat respecte a la resta d’equips. Si per alguna cosa s’unifiquen els horaris de les últimes jornades és per evitar situacions com aquestes. Es tracta d’evitar al màxim les pressions entre els equips que es juguen entre ells les seves aspiracions i de mantenir la competitivitat. La realitat és que els madrilenys ho tenen tot de cara per ser al play-off, contra un rival sense aspiracions i que a més podria jugar amb l’equip reserva o el filial en signe de protesta. Un play-off d’acens que, a més, ha hagut de ser també ajornat com a conseqüència, i que no té encara dates.

Però la situació és molt més greu quan el club, sabedor que té positius a l’equip, decideix viatjar a Riazor amb gairebé tota la plantilla, mentre el metge i quatre jugadors es queden a Madrid. I es complica encara més quan la Lliga els ho consenteix. A l’arribada de l’equip a la Corunya, als jugadors se’ls hi fan els tests i, després que sis donin positiu, immediatament se suspèn el partit. La Lliga diu que no se’ls havia informat de la situació i comenen un seguit d’acusacions entre els clubs i els organismes, amb el Consell Superior d’Esports també implicat.

Les acusacions del Deportivo van més enllà i compten amb el recolzament de l’alcaldessa de la ciutat, Inés Rey, que ataca la figura de Javier Tebas i acusa la Lliga de posar en risc la vida de milers de persones. A més, anuncia que la Xunta de Galícia emprendrà accions legals. Aquest divendres, la Fiscalia de la Corunya ha obert una investigació sobre el viatge del Fuenlabrada per estudiar si va cometre un delicte en no comunicar els positius de l’equip i emprendre el trajecte després d’haver-los detectat.

El Dépor demana la repetició de la jornada i amenaça amb no presentar-se a l'últim partit, però es troba amb la negativa de Tebas i exigeix una lliga de 24 equips amb el Deportivo i el Numància, descendits a l'última jornada. El Racing de Santander i l'Extremadura s’uneixen a la protesta i reclamen una categoria amb 26 equips, tot i que tots dos havien descendit feia dues jornades.

Elx i Rayo Vallecano també se senten perjudicats per una decisió que ha compromès les seves opcions de play-off, i demanen un play-off a sis: Saragossa, Almeria, Girona, Fuenlabrada, Elx i Rayo. Els clubs han denunciat coaccions per part de la Lliga per ser obligats a jugar, i podrien emprendre accions legals. El cas podria acabar als tribunals si no s’accepten les peticions dels clubs.