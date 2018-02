Tebas reconeix que podria marxar a Itàlia

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha reconegut en una entrevista a la 'Gazzetta dello Sport' que podria marxar al futbol italià. La patronal de clubs li ha fet arribar una oferta que, segons Tebas, el "fascina". "He rebut una oferta per a ser conseller delegat de la Serie A i la trobo fascinant, soc una persona a qui li agraden els desafiaments i aquest projecte m'estimula", ha explicat Tebas, que ha afegit que està "valorant la proposta" en família.

Tot i que l'oferta és bona, Tebas reconeix que la situació del futbol italià, que després de mig segle no ha aconseguit classificar-se per al Mundial i té problemes per aconseguir títols a Europa, és complicada: "fa falta treball, hi ha moltes coses a fer". L'encara president de la Lliga ha admès també que ja ha parlat amb "alguns clubs".