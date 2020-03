Thomas Bach: "Ni cancel·lar ni posposar els Jocs de Tòquio 2020 està sobre la taula"

El president de el Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, ha assenyalat aquest dimecres a l'acabar dos dies de reunions de Comitè Executiu d'aquest organisme que ni cancel·lar ni posposar els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 per l'epidèmia de Covid-19 està ara mateix sobre la taula. "En la trobada, les paraules cancel·lar i posposar no van ser esmentades. Som una organització responsable amb equips d'experts que es reuneixen regularment i atendran les qüestions que es vagin plantejant, però no especularem sobre el futur", ha subratllat Bach en la roda de premsa posterior a la reunió.

El màxim responsable del COI sí que ha reconegut que l'epidèmia està afectant tornejos de qualificació de diversos esports, cosa que podria implicar canvis en les regles de classificació i que fins i tot podria obligar a augmentar les quotes d'atletes convidats en determinats esports.

La Marató de Barcelona es disputarà

Els organitzadors de la Marató de Barcelona han explicat que la cursa, prevista per al pròxim 15 de març, se celebrarà amb normalitat.