El belga Thomas De Gendt revoluciona la Volta ja el primer dia

La 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya no podia tenir una estrena millor. El belga Thomas de Gendt, un dels últims grans especialistes en les escapades de llarg recorregut, va dinamitar la primera etapa amb un atac marca de la casa que li va permetre arribar a Calella amb gairebé tres minuts de coixí respecte al gran grup. L’any que l’equip Movistar vol aconseguir per quart any consecutiu tenir un dels seus corredors a dalt de tot del podi, el belga els va enviar un missatge només començar: si volen guanyar els caldrà treballar de valent.

De Gendt (Lotto-Soudal) s’ha guanyat merescudament la fama d’endur-se etapes atacant lluny, quan altres corredors no tenen el valor per fer-ho. El ciclista flamenc, des que va coronar en solitari la 20a etapa del Giro l’any 2012 alçant els braços a l’Stelvio en un dels primers grans èxits de la seva carrera, ha anat sumant triomfs similars al llarg dels anys. “M’encanta la Volta a Catalunya. Totes les etapes et donen oportunitats per atacar, és un gran cursa”, deia satisfet després de guanyar per quart cop una etapa en una Volta en què passa a ser un dels favorits, ja que té, de moment, un coixí de 2 minuts i 56 segons sobre el vigent campió, el veterà Alejandro Valverde (Movistar).

Els organitzadors de la Volta havien decidit donar una personalitat diferent a la primera etapa, amb sortida i arribada a Calella (164 km), fet que comença a ser una tradició. A diferència de les últims edicions, però, la primera etapa carregava les cames del gran grup amb cinc ports de muntanya, cosa que van aprofitar diferents corredors per anar llançant atacs, amb De Gendt formant part d’un grupet que va rodar sol més de la meitat de l’etapa. A falta de 50 quilòmetres, el belga va atacar en el descens del Collformic i va mantenir sempre el grup prou lluny. “Cada cop és més complicat poder escapar-se, ja que els rivals saben que m’agrada fer-ho, però és el meu estil”, va explicar el ciclista belga, que va començar a competir en proves ja amb 10 anys a Holanda, ja que a Bèlgica els nens no poden començar a fer-ho fins els 12 anys. Amb un germà gran que també pedaleja, De Gendt creuava la frontera, a prop de casa seva, per anar sumant experiència en una esport en què s’ha guanyat la fama de ser un genet solitari. “Com que a l’equip hi tenim un esprintador, l’André Greipel, molts cops em toca treballar per intentar atrapar escapades, per permetre a Greipel lluitar pel triomf. Aquesta experiència neutralitzant atacs m’ajuda molt quan ataco jo”, explica De Gendt, que va havia guanyat etapes de la Volta els anys 2013, 2016 i 2018.

651x366 El belga Thomas De Gendt, primer líder de la Volta després d'arribar en solitari a Calella / ARA El belga Thomas De Gendt, primer líder de la Volta després d'arribar en solitari a Calella / ARA

De Gendt va treure 2 minuts i 38 segons a l’alemany Maximilian Schachman (Bora-Hansgrohe), que va escapar-se del gran grup uns metres a l’arribar a Calella. Tercer va ser l’eslovè Grega Bole (Bahrain Merida Pro Cycling Team), i Alejandro Valverde, que als 38 anys busca guanyar per tercer cop la prova, ocupa la quarta posició a la general, a 2:56 del belga i just per davant del colombià Egan Bernal, de Sky, un dels altres favorits. Valverde i Bernal, de fet, van protagonitzar un esprint a Vallgorguina per aconseguir segons de bonificació, i el murcià va superar el colombià. La Volta a Catalunya viu avui la seva segona etapa, de 179,6 km, entre Mataró i Sant Feliu de Guíxols, abans d’acollir demà la primera etapa als Pirineus. En aquestes etapes el Movistar, on Nairo Quintana no va mostrar-se gaire actiu el primer dia, haurà d’intentar atrapar De Gendt, malgrat que el belga es va voler treure de sobre la pressió: “No estaré en la baralla per guanyar la general, perquè hi ha corredors com Bernal, i serà molt difícil batre’ls. Crec que perdré el mallot de líder en el primer final alt”, va dir.