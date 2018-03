Thomas Heurtel i la realitat de l’efecte Pesic

El Barça Lassa torna avui a trepitjar el parquet 48 hores després de caure contra el Zalgiris. Sense temps per recrear-se en els seus problemes, el conjunt blaugrana visita Múrcia (19.00 h, Movistar+). La Lliga Endesa l’obliga a recuperar l’efecte Pesic de la Copa del Rei. Primer en camp propi. L’equip ha encaixat més de 90 punts en els últims dos enfrontaments (101 i 90). Aquesta falta de solidesa dibuixa un format de partit que no afavoreix el Barça.

Les baixes de Kevin Seraphin i Rakim Sanders expliquen que el domini sota els taulells no estigui a l’altura. Sense múscul, el conjunt barceloní cedeix rebots i segones opcions relativament senzilles. Que Adrien Moerman i Adam Hanga no acabessin l’enfrontament continental de dijous tampoc hi ajuda. “Espero el Barça que va conquerir la Copa, un bloc amb gana i que amb l’arribada de Pesic a la banqueta juga amb idees més senzilles en atac i mossega en defensa. La falta personal sempre ha d’arribar abans que la cistella fàcil del rival”, va comentar en sala de premsa Ibon Navarro. L’entrenador avui local va parlar de fonaments defensius, però va destacar Thomas Heurtel, “un dels millors bases d’Europa jugant el bloqueig i continuació”.

L’aportació del francès és clau en aquest nou Barça i condiciona el seu rendiment. L’ staff confia en el seu lideratge sobre el parquet. Té galons i ha de respondre repartint joc i mirant a cistella. Així s’estructura el joc, independentment d’una lectura d’errors i d’encerts de base. La discreta actuació anotadora del número 13 a Lituània va exemplificar-ho: Heurtel va repartir 9 assistències, però només va intentar 3 llançaments (1/1 en tirs de 2 i un 0/2 en triples), amb un balanç final de 2 punts en poc més de 23 minuts. Resultat coral:74 punts a favor. Pesic sempre ha destacat el factor defensiu, però si Heurtel no funciona el caos també és ofensiu. L’internacional amb França és el màxim anotador culer a la Lliga Endesa.

Ell i Seraphin són els únics jugadors que sumen més de 10 punts de mitjana per partit (12,8 i 10,9, respectivament). Els números són gairebé calcats a Europa. Aquí Heurtel acumula 10,9 punts i Seraphine 12,1 per enfrontament. Dels 16 jugadors inscrits a l’Eurolliga, 8 no arriben als 7 punts per partit disputat. Que el pivot ex-NBA estigui lesionat fa que la necessitat d’exprimir el base titular sigui innegociable. Ha de tenir socis, jugadors que obrin el camp perquè pugui fer els pick and roll, buscar el tir en proximitat o el company lliure d’oposició. No és un problema de criteri amb la pilota a les mans. Heurtel reparteix gairebé 7 assistències per nit a la màxima competició continental, el segon per darrere del pupil de Xavi Pascual Nick Calathes.

Evitar ensurts a la Lliga Endesa

El Barça necessita ajustar-se si vol seguir aspirant a la segona posició de la taula de classificació -en mans del València, amb un partit més-, és a dir, ha d’afiançar l’estil i guanyar. L’Unicaja de Màlaga, l’Herbalife Gran Canària i el Montakit Fuenlabrada, setè, esperen la relliscada dels de Pesic per igualar el seu registre i complicar la lluita a la zona de play-off.