Timor marxa al Las Palmas i Douglas Luiz torna al Girona

David Timor deixa el Girona per anar al Las Palmas, i confirma així un rumor que ha planat durant tot l’estiu i s’ha convertit en realitat durant l’últim dia de mercat. La baixa de Timor, titular en els dos partits que els gironins han disputat sota les ordres d’Eusebio, ha obligat Quique Cárcel a reforçar el mig del camp amb Douglas Luiz, tenint en compte el traspàs de fa unes setmanes de Rubén Alcaraz al Valladolid, perquè Eusebio només disposava de Pere Pons i Aleix Garcia per cobrir la baixa del futbolista de Carcaixent.

El traspàs, que està fixat per una quantitat que oscil·la entre 1,5 i 2 milions i que, a falta del que acabi passant amb Portu i el Sevilla, és l’ingrés més elevat obtingut mai pel Girona, ha tingut la seva clau principal en la voluntat de Timor de fer un canvi d’aires. “Marxa a on li han demostrat que el volen”, ha assegurat Pedro Bravo, el seu representant. El migcampista, que ha disputat 60 partits oficials amb la samarreta del Girona, va tornar el curs passat a Montilivi procedent del Leganés després de l’experiència obtinguda durant la temporada 2013-14, en què va estar a préstec. La marxa de Pablo Machín, que no el va fer jugar gaire en el debut a Primera –no va arribar als 1.000 minuts–, i l’aposta d’Eusebio per un pivot defensiu feien pensar que Timor no es mouria de Girona. Però a l’hora de la veritat el jugador ha acceptat l’oferta del Las Palmas, un club que aspira a tornar al màxim nivell del futbol estatal després del descens a Segona.

Un vell conegut

El Girona ha fet oficial l’arribada de Douglas Luiz, un migcampista brasiler que la temporada passada va formar part de la plantilla que va debutar a Primera. Tot i el seu escàs protagonisme sota les ordres de Pablo Machín, la seva qualitat i l’aposta pel joc de toc que pretén impulsar Eusebio afavorien la presència d’un jugador que va veure com Anglaterra li denegava la llicència de treball després d’haver convençut Pep Guardiola durant la pretemporada amb el Manchester City. Precisament el tècnic de Santpedor ha avançat la notícia: “Tornarà cedit al Girona per tenir minuts i jugar, esperem que així en el futur li donin el permís de feina”. Douglas Luiz va jugar 15 partits a la Lliga i 2 a la copa, amb un bagatge de 450 minuts que, a causa de la falta de continuïtat, li va impedir mostrar el nivell que se li suposa. Precisament aquesta qüestió gairebé ha fet saltar pels aires l’acord, ja que al principi el brasiler no tenia com a prioritat tornar al Girona.

540x306 Douglas Luiz torna al Girona / GIRONA FC Douglas Luiz torna al Girona / GIRONA FC

Douglas és el tercer futbolista que vesteix els colors blanc-i-vermells com a cedit pel Manchester City aquesta temporada, i s’afegeix a les operacions ja tancades d’Aleix García i Patrick Roberts. Douglas Luiz, per al qual el club anglès va pagar uns 14 milions d’euros al Vasco da Gama ara fa un any, desitja tenir oportunitats per seguir progressant. Amb 20 anys, qualsevol cosa que no sigui competir significa deixar de créixer. Totes les parts ho saben i creuen convenient que aquesta progressió visqui una nova experiència a Montilivi amb l’esperança que no es repeteixi la frustració del passat més recent.