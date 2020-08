Un Tour sense favorit clar i un recorregut que promet emoció

Indestructible, el Tour de França torna fidel a la seva cita anual. La Grande Boucle ha superat guerres mundials, debats ètics i els escàndols per dopatge. I ara li toca afrontar el repte del covid-19, pandèmia que buidarà els vorals de les carretes però que no aconseguirà evitar que l’ascens a cada port de muntanya del recorregut segueixi deixant els ciclistes sols contra les rampes, en un duel titànic tan emocionant com en les primeres edicions de la cursa, quan els corredors s’aturaven per fer una cervesa en alguna taverna, portaven les gomes de recanvi penjant de l’esquena i arribaven al final d’etapa quan molts veïns ja dormien.

El ciclisme no s’entén sense un Tour que podrà viure la seva 107a edició després de modificar les dates. La Unió Ciclista Internacional va fer mans i mànigues per salvar les tres grans proves del calendari, el Tour, el Giro i la Vuelta, malgrat veure com alguns equips patien brots de coronavirus i França prohibia els esdeveniments d’esport professional durant uns mesos. I just ara que repunten els casos, França viurà l’estrena d’una nova edició de la cursa a Niça. Serà un Tour en què faltaran alguns dels guanyadors de les últimes edicions, especialment els britànics Chris Froome i Geraint Thomas. Egan Bernal, que ara fa un any va aconseguir culminar el somni d’un país com Colòmbia, que viu pel ciclisme, convertint-se en el primer llatinoamericà que es passeja com a conqueridor pels Camps Elisis, liderarà el potent equip Ineos. L’equip que va posar en marxa la Federació Britànica de Ciclisme el 2010 i que fins fa ben poc portava el nom de la televisió Sky buscarà que un dels seus corredors guanyi per novena vegada en l’última dècada la prova francesa. Només el 2014 el sicilià Vincenzo Nibali, amb Astana, va aconseguir trencar el domini de l’equip dirigit per Dave Brailsford. El britànics ha donat la condició de cap d’equip a Bernal, que mantindrà un duel preciós dins del mateix Ineos amb l’equatorià Richard Carapaz, campió del Giro d’Itàlia ara fa un any. Chris Froome, que aspira a la cinquena victòria a la Grande Boucle, va quedar fora de l’equip perquè encara no s’ha recuperat al 100% de la caiguda que gairebé posa fi a la seva carrera a la crono de la Dauphiné, el juny del 2019.

El Jumbo-Visma, ambiciós

L’Ineos, però, no ho tindrà fàcil. A Niça hi arriba fort l’eslovè Primož Roglič, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2019 i fins ara dominador de la temporada, acompanyat per altres pesos pesants de l’equip Jumbo-Visma, com un Tom Dumoulin que el 2018 ja va ser segon. A la Dauphiné d’aquest any, de fet, va dominar Roglic fins que va patir una caiguda de la qual hauria d’estar recuperat. Una Dauphiné, per cert, que va posar fi a les aspiracions d’un altre dels líders de l’equip Jumbo-Visma, el neerlandès Steven Kruijswijk, que no s’ha recuperat a temps per ser al Tour. Bernal, per la seva banda, es va retirar amb mal a l’esquena, motiu pel qual no està clar si el colombià podrà mostrar el domini que va demostrar ara fa un any. Al Tour de les mascaretes, el recorregut li va prou bé al colombià, que haurà d’estar atent, però, a corredors com el basc Mikel Landa, de l’equip Bahrain McLaren, i el mallorquí Enric Mas, líder del Movistar, que tindrà el suport del veterà Alejandro Valverde i Marc Soler, un dels dos catalans presents a la cursa juntament amb el sabadellenc David de la Cruz (UAE). A l’espera de veure el rendiment de corredors com Nairo Quintana, Adam Yates, Thibaut Pinot o Tadej Pogacar, la 107a edició sembla territori fèrtil per a sorpreses.

El Tour estarà marcat per les mesures de seguretat, amb una caravana que ha reduït al màxim la presència de gent, entre treballadors, membres d’equips o premsa, fins al punt que la prova mourà 2.000 persones menys que la de l’any passat. Serà una carrera ajustada a les circumstàncies que promet sorpreses en les 21 etapes -que es podran veure per Teledeporte-, ja que els organitzadors han apostat per cinc finals en pujada i una única contrarellotge que acaba amb l’escalada a la Planche des Belles Filles, la vigília d’arribar a París el 20 de setembre. Malgrat un recorregut muntanyós, no faltaran etapes per a la glòria dels esprintadors, amb corredors com Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, John Degenkolb i el campió d’Europa Giacomo Nizzolo. De fet, la primera etapa seria ideal per veure un final amb esprintada, tot i que a la segona etapa ja arribaran les primeres ascensions, camí dels Pirineus. El Tour, però, segurament es decidirà als Alps la segona setmana de competició, especialment en la 17a etapa, amb l’ascensió a La Madeleine i al Col de la Loze.