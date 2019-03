El Txurin Urdin esquinça el somni del CG Puigecerdà (3-2)

El Club Gel Puigcerdà buscava proclamar-se campió de la Lliga per primer cop en 11 anys davant del totpoderós Txuri Urdin basc, però el seu somni s'ha vist esquinçat en el cinquè i decisiu enfrontament per decidir el campió. Els bascos s'han imposat per 3 gols a 2 al conjunt català en un partit s'ha jugat a la pista de l’equip donostiarra.