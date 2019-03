La UEFA vol proposar jugar partits de Champions els caps de setmana

L'Associació Europea de Clubs (ECA) i la UEFA planifiquen canvis per a la Lliga de Campions que volen posar en pràctica l'any 2024, tot i que no tenen el suport de les federacions i lligues estatals. Aquest dimarts hi ha hagut una reunió, i segons el 'Wall Street Journal' un dels principals canvis seria jugar els partits dels quarts de final i les semifinals en cap de setmana.

La trobada ha estat presidida pel consell de l'Associació Europea de Clubs, un organisme liderat per Andrea Agnelli, president del Juventus, i que representa 232 equips europeus. La junta també inclou executius de gegants europeus com el Manchester United, el Barça i el Bayern de Munic, segons la informació que publica el diari. El grup hauria estat pressionant durant anys per renovar les competicions europees per protegir els equips més grans i garantir la seva participació. Un portaveu de la UEFA citat pel 'Wall Street Journal' ha confirmat que la reunió s'havia celebrat, i l'ha qualificat de "sessió de pluja d'idees".

Entre les idees hi hauria una proposta de modificació del sistema de competició, que evolucionaria per tenir 32 equips dividits en dues divisions de 16, com passa a la NBA. Posteriorment, es dividirien els 16 equips en dos grups de 8, i els quatre primers classificats arribarien als quarts de final. La proposta implicaria que alguns equips, com el Barça, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, tindrien la presència sempre assegurada. El sistema preveu que els equips juguin més partits a Europa, la qual cosa milloraria els seus ingressos.

Les grans lligues europees, però, ja han informat a la UEFA que no cedeixen els caps de setmana per als partits internacionals. El Barça forma part dels clubs que planifiquen els canvis, tot i que de moment el club no s'ha pronunciat en aquest sentit. Els altres clubs implicats serien el Madrid, el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, el Bayern Munic, el Juventus, el Milan i el PSG. Clubs com l'Atlètic, el Borussia Dortmund, l'Olympique de Marsella, l'Inter de Milà i el Roma també participen en aquestes reunions, on es podria proposar un sistema d'ascensos i descensos a la Champions.