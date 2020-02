Ferran Soriano: "La sanció al Manchester City ha anat menys de justícia i més de política"

Ferran Soriano, càrrec d'executiu en cap del Manchester City, ha sortit en defensa del seu club després que hagi sigut sancionat dos anys sense jugar la Lliga de Campions. Sanció que Soriano considera que no es farà efectiva, perquè creu que el seu club guanyarà el recurs presentat al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS). El directiu català ha ofert una entrevista als mitjans oficials del seu club. L'ARA també ha pogut parlar amb ell de l'actualitat d'un club que juga avui partit de Lliga, abans d'enfrontar-se al Reial Madrid a la Champions, pendent del seu futur.

L'entitat, actualment en mans del xeic Mansour dels Emirats Àrabs Units, va ser declarada culpable per la Cambra d'Adjudicacions de la UEFA per haver "comès infraccions molt greus en les regulacions de llicències i en les relatives al fair play financer". Aquest organisme considerava provat que, almenys "entre el 2012 i el 2016, havia exagerat el benefici dels seus patrocinadors en les informacions transmeses a la UEFA". És a dir, que els contractes de publicitat no corresponien al valor de mercat sinó que estaven per sobre. Soriano ho nega categòricament, i afirma: "Les acusacions no són certes. Simplement no són certes. El propietari no ha posat diners en aquest club que no hagin estat degudament declarats. Som un club de futbol financerament sostenible, som rendibles, no tenim deutes, els nostres comptes han estat examinats moltes vegades, per auditors, reguladors, inversors, i tot està perfectament clar".

Un cop sancionat, el Manchester City va portar el cas al TAS, i va publicar un comunicat molt dur amb la UEFA. Segons Soriano: "Vam lliurar a la UEFA una llarga llista de documents de suport que creiem que són evidència irrefutable que les acusacions no són certes. I va ser difícil perquè ho vam fer en el context d'informació que es filtrava als mitjans, amb la sensació que, en cada pas, en cada interacció que vam tenir, se'ns considerava culpables abans de discutir res. Al final, aquest és un procés intern, iniciat, processat i finalment jutjat per aquesta cambra del FFP de la UEFA". Al Manchester City es creu que la lluita entre els clubs tradicionals i d'altres nous amb suport de capitals de fora d'Europa ha estat clau en aquesta sentència. Clubs com el Barça o altres de la Premier League han celebrat la sanció, de la qual s'ha lliurat el PSG, club en mans del Qatar, tot i que també va ser investigat.

"Vam treballar de valent per proporcionar les proves. Però finalment, aquesta cambra de la UEFA es va basar més en correus electrònics robats i fora de context que en totes les altres proves que vam proporcionar sobre el que realment va succeir. Crec que és normal que ens sentim com ens sentim. Al final, basant-nos en la nostra experiència i la nostra percepció, això ha anat menys de justícia i més de política", admet Soriano, recordant que el cas neix dels documentals filtrats per un hacker portuguès, que actualment és a la presó a l'espera de judici.

El hacker que ha provocat la sanció al Manchester City

El cas es podria resoldre al maig, segons Soriano, ja que el TAS actua en funció dels calendaris i cal donar resposta abans de l'inici de la pròxima Champions. "Vam anar al TAS a meitat de procés perquè teníem clar que no estàvem tenint un procés just i estàvem preocupats. Específicament preocupats per la filtració constant d'informació. El TAS va dir que hi havia mèrit en la nostra queixa, que les filtracions eren «preocupants», i van dir que el jutjarien quan el procés hagués finalitzat. El procés ha acabat ara... anem al TAS de nou. Volem una resolució ràpida, òbviament, després d'un procés exhaustiu i just. La meva esperança és que això s'acabi abans de l'inici de l'estiu. Fins llavors, per a nosaltres, el negoci i el futbol continuen com sempre".

Preguntat pel tècnic Pep Guardiola, que no treballava al club quan es van produir aquests fets, Soriano opina: "El Pep ha estat informat sobre aquest procés, però això no és una cosa a la qual ell hagi de respondre. Ell està centrat en el futbol, en el partit, el d'avui, el de demà, el de les setmanes vinents. Els jugadors estan també tranquils, estan centrats en la seva feina. Aquest assumpte és més un assumpte legal i del negoci que de futbol".