Juan Carlos Unzué anuncia que pateix ELA

Juan Carlos Unzué, exporter de futbol i entrenador, ha explicat en una roda de premsa al Camp Nou que pateix esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia degenerativa de les motoneurones. Unzué ha estat acompanyat per la seva família i personalitats del club com Quique Setién, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Enrique i Carles Puyol.



Unzué, que va començar aquesta temporada com a entrenador del Girona, fa mesos que lluita contra l'ELA i ha decidit fer-ho públic per donar visibilitat a la lluita per trobar remei a aquesta malaltia degenerativa, ja que encara no hi ha cura. Unzué, de 53 anys, ha tingut el suport d'amics com Luis Enrique i Eusebio Sacristán a l'acte fet a l'Auditori 1899 del Camp Nou, així com del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, que ha recordat que "ha guanyat 27 títols amb el Barça".

"La doctora ha confirmat el primer diagnòstic del febrer. Pateixo ELA i m'afecta les extremitats. És una malaltia que no té cura, ja ho sabeu. Ho porto realment bé, em podeu creure. Soc un privilegiat per tot el que he viscut. Però ara vull pensar en tot el que puc fer. He vist la poca visibilitat que té aquesta malaltia, amb els pacients que pateixen per portar una vida digna. S'hi dediquen pocs recursos, privats o públics, així que el meu objectiu ja no serà entrenar. La meva etapa com a entrenador ha acabat. Ara el meu objectiu és ajudar els pacients d'ELA", ha explicat.

Unzué, acompanyat dels membres de la Fundació Luzón –que treballa per ajudar els pacients d'aquesta malaltia–, ha recordat: "En tenim uns 4.000 casos a Espanya i alguns són referents que m'ajuden, com Carlos Matallanas, un periodista que porta un blog que escriu amb les pupil·les, amb la mirada. Gent exemplar. Ara ens toca organitzar actes per buscar fons per investigar".

Una llarga trajectòria

Unzué es va formar a l'escola de futbol de l'Osasuna, a la seva Navarra natal. Després de dos anys amb l'Osasuna, va ser fitxat pel Barça, on seria suplent de Zubizarreta amb Johan Cruyff. El 1990 va decidir marxar al Sevilla, on va jugar fins al 1997, quan va fitxar pel Tenerife. Després de passar per l'Oviedo, es va retirar a l'Osasuna el 2003. Va jugar més de 300 partits a Primera, i va arribar a ser internacional amb la selecció espanyola.

Una vegada retirat, va passar a ser l'entrenador de porters del Barça quan Frank Rijkaard va ser desginat entrenador el 2003. Amb l'arribada de Guardiola, Unzué va seguir al club blaugrana fins al 2010, quan va viure la seva primera experiència com a tècnic, al Numància. El 2014 va tornar al Barça com a ajudant de Luis Enrique, i va guanyar el triplet el 2015.

El 28 de maig del 2017, després de desvincular-se del Barça, va debutar com a entrenador a Primera amb el Celta. La seva última feina va ser al Girona, on va ser acomiadat aquest novembre després dels mals resultats en les primeres jornades de Lliga. Al Girona ja patia els primers símptomes de la malaltia, i hi deixa un gran record entre els treballadors i jugadors de l'equip, que també li han mostrat el seu suport en aquests dies difícils.